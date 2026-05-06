Del establo al quirófano: los caballos entran en el nuevo Hospital Veterinario de la UCAM

España cuenta ya con más de 700.000 caballos, una cifra que sigue creciendo y que refleja un cambio profundo en la relación con este animal. El caballo ha dejado atrás su papel tradicional ligado al trabajo agrícola o al valor puramente comercial para ganar peso como compañero, deportista y paciente que exige cuidados cada vez más especializados.

Ese cambio de paradigma lo constata el prestigioso cirujano equino Miguel Valdés, del Hospital de Referencia La Equina, en Manilva, que esta semana ha dirigido varias operaciones complejas en el nuevo Hospital Veterinario de la UCAM. El especialista observa en la Región de Murcia y en el conjunto de España una mayor sensibilidad hacia el bienestar animal y una necesidad creciente de profesionales formados en medicina equina. ¿Hacen falta más veterinarios? Su respuesta no deja lugar a dudas: sí.

¿Cuál es la situación del sector equino en la Región de Murcia?

El sector económico del caballo en Murcia está aumentando muchísimo, y tiene una gran proyección; además, la cría está mejorando mucho en calidad en la zona. El sector económico está aumentando, pero basado, creo yo, en el amor al caballo y el vínculo con él. Y no es ya tanto como antes, que era una operación comercial. El caballo mascota es algo que hace una década era impensable. Esto que ocurre en la Región de Murcia no es un caso aislado, sino que es similar en toda España, independientemente de la localización; estamos viviendo un aumento del vínculo con el caballo y de la responsabilidad. El bienestar animal es hoy en día una prioridad para la sociedad. Estamos viendo lo que en países anglosajones y del norte de Europa se vivió hace 20 o 25 años.

Los cólicos son la causa número uno de muerte en el caballo y lo seguirá siendo

¿En este nuevo escenario, cambia el tipo de lesiones que atiende?

Nosotros tratamos básicamente dos tipos de lesiones: la relacionada con la medicina deportiva y las patologías que más comúnmente tiene el caballo por su constitución y por su anatomía, que son de cirugía y problemas gastrointestinales. Los cólicos son la causa número uno de muerte en el caballo y lo seguirá siendo; y luego también problemas, por ejemplo, respiratorios o de medicina interna.

¿Ha realizado operaciones complejas en el Hospital Veterinario de la UCAM?

Si, estoy muy ilusionado. Es la primera vez que hago una cirugía en el quirófano de última generación de la UCAM, y habrán más. Todo lo ha propiciado el doctor Isidro Ruiz, que es el director de los servicios de Équido del Hospital de la UCAM, con quien colaboramos desde nuestro hospital, La Equina, desde hace prácticamente 30 años. Ha sido un placer trabajar aquí por cómo se atiende a los pacientes, lo primero, y por el proyecto de crecimiento y excelencia que hay en esta Universidad. Las herramientas con las que cuenta este Hospital son de última generación. Nunca he operado con unas cámaras y un equipo de esta calidad y llevo 35 años siendo cirujano, pero lo más importante es el equipo humano que están formando.

Nunca he operado con unas cámaras y un equipo de esta calidad

¿Qué tipo de operaciones han realizado?

Primero hicimos las cirugías más complicadas: un potrito que tenía un número muy grande y sobre todo con un tamaño muy grande de fragmentos en la babilla, que es una articulación en la que es un reto entrar artroscópicamente y sacarlo por mínima invasión, pero lo resolvimos y la operación fue con éxito. También otros fragmentos en la articulación interfalángica distal, una zona muy reducida y en la que es difícil entrar sin causar daños. Un caballo que tenía un testículo que no le había descendido al escroto y lo tenía en el abdomen, y también fuimos capaces de sacarlo. Y otras cirugías como artroscopias de Tarso.

¿Cada vez será más necesario contar con veterinarios especializados en este sector?

Sí, por supuesto. Hoy en día ya la profesión veterinaria está especializada por especie. Es muy difícil encontrar un veterinario que se dedique a perros y a caballos o a cerdos y a gatos. Estamos especializandonos por especie y por ejemplo en mi caso, solamente hago cirugía de caballos.

¿Faltan profesionales veterinarios?

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Totalmente. Hay que hacer un esfuerzo para que, por una parte, haya un número de veterinarios bases y, por otra, que estos vayan siendo los especialistas del futuro.