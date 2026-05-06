Solo uno de cada diez murcianos cree que PP y Vox forman gobiernos estables

El Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox en la Región de Murcia duró apenas un año, como en el resto de comunidades. Este año, las negociaciones entre ambos partidos para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Extremadura y Aragón se han hecho de rogar y los rifirrafes entre unos y otros se han vuelto una constante en los telediarios. Tal vez por eso, tan solo uno de cada diez murcianos (10,3%) considera que PP y Vox forman gobiernos estables.

El barómetro de mayo 2026 del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAMrefleja una "percepción de dificultad entre estos dos partidos para alcanzar pactos, considerando el 34,5% de los encuestados que "ambos son responsables por igual de la falta de acuerdo". Esa evaluación de que la trabas son mutuas, la realizan muy especialmente los votantes de los partidos de izquierdas.

Sin embargo, los votantes de Vox culpan de manera mayoritaria al PP de falta de entendimiento entre estos dos partidos (lo piensa el 72,7% de sus votantes) y, por el contrario, entre los del PP la opción más destacada es la que señala a Vox de falta de predisposición para esos pactos (un 41,1%).

El 34,5% cree que "ambos son responsables por igual de la falta de acuerdo"

Por franjas de edad, los jóvenes (18-30 años) son los más críticos con la falta de acuerdo, alcanzando un 32,6% la opción de responsabilidad compartida, si bien son los que más culpan al PP de las dificultades. Mientras, los mayores de 65 años son más cautelosos a la hora de asignar culpas dentro del bloque conservador.

"La principal conclusión de estos datos es que la estabilidad percibida de los gobiernos PP-Vox es muy frágil. La ciudadanía no aprecia un bloque homogéneo, sino una relación de conveniencia marcada por el conflicto", señalan los autores del estudio.

En contra de tapar el rostro de la mujer

Una mujer afgana vestida con un burka en Herat, Afganistán. / JALIL REZAYEE

Ni el burka ni el niqab están bien vistos por los murcianos. Un 38,3% considera que son símbolos de opresión que no deberían permitirse, mientras que otro 21,5% los interpreta como una combinación de símbolo religioso y falta de libertad. En conjunto, casi seis de cada diez encuestados los asocian con una dimensión de opresión, restricción o ausencia de libertad.

Frente a esta posición, un 31,8% mantiene una lectura más tolerante o cultural: el 16,3% entiende que se trata de una costumbre cultural que no tiene por qué ser opresiva y el 15,5% lo considera un símbolo religioso que debe respetarse.

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De esta forma, es fácil de entender que en la Región de Murcia predomina claramente la tendencia de limitar el uso del burka y el niqab. En concreto, esta es la inclinación de tres de cada cuatro encuestados, el 74,8%. La opción más apoyada es la más restrictiva: un 48,5% defiende prohibirlo en todos los espacios públicos, incluidas calles y plazas. Otro 26,3% prefiere una restricción más acotada, limitada a edificios oficiales, centros educativos y sanitarios. Solo un 16,0% permitiría su uso en cualquier lugar.