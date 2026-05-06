Apertura
Embargosalobestia liquida todo en Nueva Condomina antes de abrir en una nueva ubicación
La cadena activa descuentos por cierre temporal en su tienda murciana mientras prepara un traslado que anunciará próximamente
Una de las tiendas más visitadas de Embargosalobestia en la Región de Murcia echa el cierre... pero solo de momento. El establecimiento ubicado en Nueva Condomina inicia este mes de mayo un proceso de liquidación total motivado por su próximo traslado a una nueva ubicación, que la cadena todavía no ha desvelado pero que promete anunciar en breve.
Esto significa que, durante las próximas semanas, los murcianos tendrán una oportunidad poco habitual de hacerse con muebles, electrodomésticos, artículos de descanso y decoración a precios muy por debajo de lo habitual, hasta agotar las existencias del local.
La Puja Alobestia del 9 de mayo, sin cambios
A pesar del cierre por traslado, la popular Puja Alobestia mantendrá su cita del próximo sábado, 9 de mayo, arrancando a las 12.00 horas de forma simultánea en todos los puntos de venta de la cadena. Como viene siendo tradición, todos los lotes saldrán a subasta desde un euro, manteniendo ese formato "dinámico y accesible que tan bien ha funcionado entre los clientes de la marca".
Un clásico del hogar murciano que cambia de casa
Embargosalobestia "lleva años siendo un referente en la Región para quienes buscan equipar su hogar sin arruinarse". Su tienda de Nueva Condomina es, sin duda, uno de sus enclaves más reconocidos, por lo que el anuncio de su traslado no ha pasado desapercibido entre sus fieles seguidores.
Desde la compañía aseguran que el movimiento responde a una apuesta por mejorar la experiencia de compra y adaptarse mejor a las necesidades del cliente actual. La nueva ubicación, aún por confirmar, será comunicada próximamente.
Mientras llega ese anuncio, la liquidación de Nueva Condomina se presenta como la excusa perfecta para pasarse por allí y aprovechar los descuentos antes de que se agote el género.
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