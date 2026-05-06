En directo | El cribado del cáncer de mama y la situación de los inmigrantes irregulares centran el debate político en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional de Murcia celebra una nueva sesión plenaria con un orden del día marcado por iniciativas de los distintos grupos parlamentarios en materia de vivienda, inmigración, sanidad, agricultura, educación e infraestructuras.

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá una moción para la creación de un aval joven al alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en régimen de arrendamiento. También llevará al pleno una iniciativa para garantizar la accesibilidad en todos los colegios públicos de la Región de Murcia.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox presentará una moción dirigida a solicitar al Gobierno de la Nación actuaciones relacionadas con la regularización masiva de personas inmigrantes en situación irregular, así como otra propuesta sobre el estado de conservación de las carreteras regionales.

El Grupo Parlamentario Mixto centrará su intervención en la sanidad, con una moción que reclama medidas urgentes para mejorar el Programa de Cribado de Cáncer de Mama en la Región de Murcia.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular defenderá una iniciativa para declarar de Interés Regional el establecimiento de riegos sociales en superficies actualmente de secano, además de solicitar al Gobierno central su inclusión en el cuarto ciclo de planificación hidrológica.

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La sesión abordará así algunos de los principales asuntos de actualidad política y social de la Región, desde el acceso a la vivienda y la atención sanitaria hasta la gestión del agua, la accesibilidad educativa y el mantenimiento de las infraestructuras viarias.