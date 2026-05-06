Vox traslada "su más firme apoyo" a Luis Gestoso tras la salida de su concejala de Murcia, a quien tacha de "tránsfuga"

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia manifestó este miércoles su "plena confianza en todos sus cargos institucionales y, especialmente, en el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia". Lo hace después de que una de sus concejalas en la Corporación murciana, María Guerrero, denunciara públicamente la situación "insostenible" que estaba sufriendo. En concreto, se refirió al "trato recibido por parte del portavoz" del grupo, Luis Gestoso, "carente de la más mínima educación y respeto" hacia ella, lo que le provocó una baja médica por ansiedad. Finalmente, tomó la decisión de dejar la formación de Santiago Abascal.

Desde la dirección regional, que dirige José Manuel Pancorbo, manifiestan a través de un comunicado que, "tras conocer que la edil María Guerrero ha optado por convertirse en tránsfuga y secuestrar así el acta de concejal por la que fue elegida bajo las siglas de Vox", trasladan "su más firme apoyo a los concejales que continúan integrando con lealtad el grupo municipal y a su portavoz, Luis Gestoso".

Afirman que la formación no va a ser "rehén de intereses particulares"

Asimismo, indican que "estos concejales seguirán defendiendo con la misma fuerza y valentía demostrada hasta ahora los intereses de todos los murcianos, sin dejarse condicionar por chantajes personales".

Es más, consideran que la denuncia pública de María Guerrero no es más que un "intento de ocultar el crecimiento de Vox en la Región de Murcia y de confundir a la opinión pública". En el mensaje distribuido a los medios no se hace mención alguna a los motivos por los cuales su edil está de baja médica ni a qué ni quién le pudo provocar la ansiedad diagnosticada por un médico. Este periódico intentó hablar con Luis Gestoso sobre lo sucedido, pero el portavoz municipal prefirió remitir al comunicado del partido.

Un día antes, la vicesecretaria de Organización Territorial sacaba pecho por la "absoluta normalidad" con la que ha hecho la transición entre ejecutivas

El CEP aprovechó para manifestar que "Vox es un partido consolidado y en plena expansión gracias al respaldo de cada día más españoles", y que "no es rehén de intereses particulares". "Nuestra fortaleza reside en la lealtad a nuestros principios y en el compromiso con las personas, nunca en dependencias o caprichos individuales", concluyó.

Este último capítulo de la crisis de Vox en la Región de Murcia tiene lugar un día después de que la vicesecretaria de Organización Territorial de Vox y diputada nacional, María Ruiz Solás, visitara la Región de Murcia para comprobar cómo se está desenvolviendo el nuevo CEP. "La transición se ha hecho con absoluta normalidad", llegó a afirmar, asegurando que "a nadie le preocupan las cuitas internas" de los partidos.