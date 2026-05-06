Política
Antelo pide el cese de Ignacio Garriga por ocultar el "trato vejatorio" de Gestoso a una concejala de Vox en Murcia
Denuncia que la amistad personal entre el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia y Santiago Abascal habría provocado el "encubrimiento" del caso dentro del partido pese a las reiteradas denuncias internas
El expresidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, exigió este martes el cese inmediato de Luis Gestoso como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Murcia después de que la concejala de su grupo municipal María Guerrero le acusara de haberle provocado una baja médica por ansiedad. No solo eso. También aseguró en una carta publicada en sus redes sociales que informó de todo a la dirección nacional del partido, pero que ni siquiera contestaron hasta que tuvo que ausentarse del trabajo por motivos de salud.
Antelo, que fue defenestrado por la dirección de Santiago Abascal a finales de febrero, afirma que la salida de Guerrero se produjo tras sufrir "un trato vejatorio, humillante y misógino", y tacha de "absolutamente reprochable que un partido político que vino a cambiar las cosas termine permitiendo este tipo de comportamientos".
No solo no activó "ningún protocolo interno" ni se tomaron medidas, recalca el exlíder territorial de Vox
Quien fuera líder territorial de la formación cree que las acusaciones conocidas "no pueden seguir siendo tapadas ni ignoradas" y reclama por ello la asunción de responsabilidades políticas y el cese del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis, a quienes acusa de haber tenido conocimiento de la situación y haberla "ocultado o tolerado".
No solo no activó "ningún protocolo interno" ni se tomaron medidas, añade el diputado regional, sino que "se miró hacia otro lado" debido a "una sencilla razón: Luis Gestoso es amigo personal de Santiago Abascal".
Asegura que la situación de acoso era conocida incluso por funcionarios municipales y miembros de otros grupos
Acompañado por la diputada Virginia Martínez, Antelo señaló ante los medios que la situación vivida en el seno del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia "era conocida desde hace tiempo dentro de la organización" y confirmó lo que decía la concejala en su carta: que existían advertencias e informes internos alertando del clima que se estaba produciendo. Incluso, aseguró que la situación era conocida por funcionarios municipales y miembros de otros grupos políticos.
"Esto no nace hoy, viene produciéndose desde hace mucho tiempo", insistió Antelo, denunciando el trato que habrían sufrido concejales y vocales de la Corporación murciana, y recordando que muchos de ellos desempeñan su labor de forma altruista.
La diputada Virginia Martínez publicó un mensaje de apoyo a María Guerrero en redes sociales este miércoles por la mañana afirmando que "el acoso no tiene cabida en nuestra sociedad y menos entre compañeros".
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