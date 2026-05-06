El Comidista se rinde ante esta tapa murciana y la coloca como la mejor de España: "Para mí está clarísimo"

No es un rumor ni una opinión de bar. Lo dice uno de los paladares más respetados del periodismo gastronómico español. Mikel López Iturriaga, el hombre detrás de El Comidista el blog de gastronomía de referencia de El País) ha coronado a la marinera murciana como la mejor tapa de España. Y lo ha hecho con una contundencia que no deja lugar a réplica: "Para mí está clarísimo".

Una tapa, tres nombres y una guerra eterna

Para quien aún no la conozca (algo difícil si se ha pisado alguna vez una terraza murciana), la marinera es una combinación tan sencilla como brillante: una rosquilla alargada de pan, ensaladilla rusa al estilo murciano y una anchoa en salazón encima. Pero ojo, porque aquí la cosa tiene matices.

López Iturriaga aclara en su artículo que existen tres variedades bien diferenciadas: la bicicleta, que lleva solo ensaladilla; el marinero, que se corona con boquerón; y la marinera propiamente dicha, la reina, que lleva anchoa.

Lo que distingue a la ensaladilla murciana del resto es el añadido de variantes: pepinillos, zanahorias y otros encurtidos bien picaditos que le aportan ese punto ácido y crujiente que la hace inconfundible.

Patata, zanahoria, huevo cocido, atún en aceite y esa mayonesa generosa completan una base que el crítico califica de "combinación perfecta de texturas crujientes y cremosas y sabores salados y ácidos".

Murcia o Cartagena, el debate que nunca muere

Si hay algo que levanta más pasiones en la Región que el fútbol, es la paternidad de la marinera. ¿Es de Murcia capital o es de Cartagena? López Iturriaga, con la diplomacia de quien sabe que se mete en terreno pantanoso, opta por no mojarse: "Recomendamos a las personas pacíficas que se abstengan de entrar en ese debate".

Su veredicto, sin embargo, es conciliador: "Lo importante es que las puedes disfrutar en cualquiera de las dos ciudades, además de en muchas otras localidades de la comunidad autónoma".

El truco del experto para hacerlas en casa

En su vídeo de Instagram, El Comidista también comparte su receta, con un par de trucos que merece la pena apuntar. El primero: usar mayonesa de bote como base, pero potenciarla con el líquido de las variantes y el aceite del atún en conserva y de las anchoas. El resultado es una salsa con mucho más fondo y sabor que la mayonesa sola. "No tengo palabras. Es que es una combinación de cosas con un equilibrio perfecto", sentencia tras probar el resultado.

Y para quien no encuentre las rosquillas originales, el crítico da un consejo tranquilizador: no hay que rendirse. "No será una auténtica marinera, pero la genial combinación de ensaladilla murciana y anchoa también se puede disfrutar sobre otro tipo de pan crujiente".

Un orgullo que se confirma

El reconocimiento de El Comidista no hace, sino poner en negro sobre blanco lo que cualquier murciano sabe desde siempre: que esa pequeña tapa de rosquilla, ensaladilla y anchoa encierra una sabiduría gastronómica difícil de superar. Ahora, con el aval de uno de los críticos más seguidos de España, toca brindar. Con una marinera en la mano, claro.