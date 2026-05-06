Meteorología
Aviso amarillo en toda la Región de Murcia por tormentas con granizo y lluvias intensas este jueves
La AEMET alerta de precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes
La primavera vuelve a recordar este jueves su carácter más imprevisible en la Región de Murcia. Tras varios días de temperaturas suaves y cielos cubiernos aunque tranquilos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad ante la llegada de un episodio de inestabilidad que podría descargar con fuerza a partir del mediodía.
El aviso permanecerá activo entre las 12.00 y las 22.00 horas de este jueves, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se registren precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora.
La AEMET advierte además de que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes, un cóctel meteorológico típico de estas fechas que puede sorprender en pocos minutos con cielos oscuros, aparato eléctrico y chaparrones intensos.
El episodio llega después de que el organismo estatal actualizara este miércoles otro aviso amarillo en la comarca del Noroeste, donde ya se esperaban chubascos localmente fuertes durante la tarde y la noche.
Un jueves pendiente del cielo
La previsión apunta a una jornada cambiante. La mañana comenzará con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la Región, aunque conforme avance el día crecerá la nubosidad y aumentará el riesgo de tormentas.
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, aunque seguirán siendo suaves para esta época del año. Murcia alcanzará los 24 grados, Cartagena rondará los 21, Lorca llegará a los 22 y Yecla y Caravaca se moverán entre los 19 y los 23 grados.
Los vientos serán flojos y variables, aunque por la tarde se esperan intervalos moderados de componente este.
Precaución en desplazamientos y actividades al aire libre
Ante este tiempo inestable, conviene extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y actividades al aire libre. También se aconseja evitar zonas inundables, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar objetos en balcones y terrazas ante posibles rachas intensas de viento.
La Región encara así un jueves marcado por el paraguas y las miradas al cielo en una primavera que, por ahora, no termina de asentarse.
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