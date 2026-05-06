Arrancan las pruebas de diagnóstico en la Región: Lengua y Matemáticas a examen

Ejercicios con un texto breve y preguntas para conocer el nivel de comprensión lectora; otros de ortografía, gramática o vocabulario; y problemas de operaciones matemáticas, cálculo del perímetro de figuras geométricas y hasta fracciones han sido algunas de las cuestiones que han tenido que responder este miércoles los cerca de 18.000 alumnos de Primaria de la Región de Murcia que han iniciado las pruebas de diagnóstico de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Estas pruebas tratan de medir el nivel y las competencias de los estudiantes en Lengua castellana y literatura y en Matemáticas, cuestionarios que se pasarán tanto a los alumnos de cuarto de Primaria, que se examinan de ellas esta semana, como a otros 20.000 estudiantes de segundo de Secundaria, que las harán en la segunda quincena de mayo. En total, unas pruebas que abarcan a algo más de 38.000 escolares murcianos y que permitirán a Educación tener una radiografía sobre el nivel de estos en dos de las asignaturas de mayor peso en el currículo escolar.

En esta primera jornada, el consejero Víctor Marín visitaba el colegio Antonio Monzón de Beniel, donde realizaban los test 39 alumnos y donde ha podido conocer junto al director del centro, Javier Francisco Jiménez, y la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, las peculiaridades de las pruebas. Unas pruebas que según ha explicado tienen carácter diagnóstico y que se aplicarán a la totalidad del alumnado matriculado en el cuarto curso de Educación Primaria y en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos de la Región de Murcia.

"Los resultados de las mismas no influyen en el expediente académico del alumnado, pero nos permiten obtener una radiografía del sistema educativo regional con el objetivo de diseñar planes de mejora y programas educativos e ir adaptando las medidas que se implantan desde el Gobierno regional", apunta el responsable de Educación.

En este caso, la evaluación tiene carácter informativo, formativo y orientador para los centros; para el profesorado; para el alumnado y sus familias, así como para el conjunto de la comunidad educativa.

Calendario

Los días 6 y 7 de mayo las pruebas se realizarán a 17.977 alumnos de cuarto curso de Educación Primaria de 492 centros; y los días 20 y 21 de mayo, a 20.347 alumnos de segundo de la ESO de 224 centros educativos.

Este tipo de controles en Lengua y Matemáticas tienen una duración de 60 minutos y una vez finalizadas las pruebas y analizados los resultados, la Consejería de Educación y Formación Profesional pondrá a disposición de cada centro educativo, de forma interna y confidencial, un informe indicativo del nivel obtenido por el centro en la evaluación de diagnóstico y los informes individualizados para las familias del alumnado evaluado que hayan completado con anterioridad el cuestionario de contexto.

Los resultados de las pruebas no influyen en el expediente académico

Las familias podrán rellenar además un cuestionario de contexto que permitirá obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales del alumnado de los centros educativos para la contextualización de los resultados obtenidos. El cuestionario estará a disposición de las familias a través del aplicativo Mirador, donde podrá ser completado online, entre el 6 de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

Las pruebas se hacen desde 2015. En los cursos 2023-2024 y 2024-2025, se evaluó Lengua castellana y literatura y Matemáticas, pero en cursos anteriores se evaluaron competencias en Lengua extranjera y Competencia digital.

Los resultados de las pruebas de diagnóstico permiten conocer la situación real del alumnado de la Región "con el objetivo de planificar políticas educativas y programas que impulsen el éxito educativo", según explica el consejero Víctor Marín. En este sentido, recuerda que el Gobierno regional puso en marcha el pasado curso el plan para la mejora del éxito escolar ‘SupéraTE’, que ofrece tutorías en grupos reducidos para reforzar en el alumnado las competencias de lectura y matemáticas, y que este curso cuenta con una inversión de 21,7 millones de euros.

El plan se implantó el pasado año por primera vez en 300 centros educativos y este curso se ofrece en 400. Las tutorías en grupos reducidos se realizan tanto en horario lectivo como en horario extraescolar, durante todo el curso. El plan cuenta con una inversión global de más de 37 millones de euros hasta el curso 2026-2027.