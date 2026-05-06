La aguileña Paca Baraza se retira como Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración para "retomar su jubilación"

La marcha de una de las figuras más influyentes en la gestión del agua en España y en la Región de Murcia abre una nueva etapa en plena ejecución de los grandes planes de restauración ambiental. La trayectoria de Paca Baraza ha estado estrechamente vinculada durante décadas al litoral murciano y a la defensa de sus ecosistemas más frágiles, lo que convierte su retirada en un movimiento relevante tanto a nivel técnico como político.

La aguileña ha decidido cesar, a petición propia, como Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su salida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, responde —según ha explicado— a su voluntad de "retomar su jubilación" y dedicar más tiempo a su familia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Baraza ha hecho balance de su etapa al frente de la comisionaría, destacando que se marcha "con la satisfacción" de haber contribuido a impulsar actuaciones en espacios clave como el Mar Menor, símbolo de la crisis ambiental en la Región de Murcia, así como en Doñana o la Albufera de Valencia.

La exresponsable del Mar Menor en el MITECO asegura que se marcha “con la satisfacción” del trabajo realizado en sus últimos años de servicio público

La excomisionada ha agradecido la confianza de las ministras Teresa Ribera y Sara Aagesen, y ha querido poner el acento en el trabajo colectivo: "Lo que hemos logrado ha sido gracias a la labor de todos", ha señalado, en referencia a los equipos técnicos implicados en la recuperación ambiental. En particular, ha subrayado el papel de las oficinas del Mar Menor, donde —según sus palabras— se ha demostrado que "es posible aplicar, con una perspectiva integradora, soluciones basadas en la naturaleza".

Baraza accedió al cargo en enero de 2024, en una figura de nueva creación dentro del Ministerio destinada a coordinar la restauración de los ecosistemas acuáticos más deteriorados del país. Su nombramiento estuvo directamente ligado a su experiencia previa en la Región de Murcia, donde había sido una de las principales responsables del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor.

Antes de eso, presidió la Mancomunidad de los Canales del Taibilla entre 2018 y 2023, gestionando el abastecimiento de agua a más de 80 municipios, muchos de ellos murcianos. En una región marcada por la escasez hídrica, su papel fue clave en la modernización del sistema y en la incorporación de recursos como la desalación.

Funcionaria de carrera y bióloga, Baraza desarrolló también buena parte de su trayectoria en la costa murciana, donde fue jefa de la Demarcación de Costas. Desde ese puesto, afrontó años de fuerte presión urbanística intentando aplicar criterios de sostenibilidad en el litoral.

Su etapa como comisionada la situó en el centro de la respuesta estatal a la crisis del Mar Menor, coordinando un plan con inversiones millonarias centrado en la restauración ambiental, el control de vertidos y la recuperación de espacios degradados. Un trabajo que ha estado marcado por la complejidad técnica y la necesidad de consenso entre administraciones. También fue protagonista en la recuperación de enclaves especialmente dañados como Puerto Mayor. A ello se sumó el impulso a la digitalización del ciclo del agua, mediante sistemas de monitorización en tiempo real para mejorar la gestión hídrica y anticipar episodios de contaminación.

Todo ello en un contexto de notable complejidad técnica, pero también institucional, donde la coordinación entre administraciones —Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos— ha sido uno de los principales retos. En ese escenario, Baraza ejerció como figura de interlocución, apostando por el consenso y por un enfoque basado en criterios científicos frente a la confrontación política.

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Con su retirada, la Región de Murcia pierde a una de sus voces más experimentadas en materia de agua y medio ambiente, precisamente en un momento clave para afianzar los avances en la recuperación del Mar Menor. Su salida deja abiertos proyectos de gran envergadura y una hoja de ruta que, en buena medida, dependerá de la continuidad del trabajo técnico y de la estabilidad institucional para consolidarse en los próximos años.