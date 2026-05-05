La dirección nacional de Vox bendice la ejecutiva de Pancorbo

Aquí no ha pasado nada. La vicesecretaria de Organización Territorial de Vox y diputada nacional, María Ruiz Solás, visitó este martes la Región de Murcia para comprobar cómo se está desenvolviendo el nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) en la Región de Murcia, liderado por José Manuel Pancorbo, y afirmó que "la transición se ha hecho con absoluta normalidad".

Miembro de la dirección nacional, Ruiz aseguró que no les preocupa "en absoluto" que les pueda pasar una factura electoral la crisis en Vox en la Región de Murcia, que acabó con la dimisión en bloque del antiguo CEP, la defenestración del ya exlíder territorial José Ángel Antelo y la dimisión de varios cargos institucionales.

"A lo que nos tenemos que dedicar que recoger las necesidades de los ciudadanos y darle soluciones. En eso estamos trabajando y esa es la única preocupación que tenemos", aseguró la vicesecretaria, antes de participar en una jornada de trabajo en la que poder "definir estrategias".

Desde Vox aseguran que la preocupación principal de los ciudadanos es la "prioridad nacional" de la que tanto se habla desde que lograron firmar con el PP un pacto de gobernabilidad en Extremadura. "A nadie le preocupan las cuitas internas ni los problemas internos" de los partidos, sino "sus necesidades reales", añadió, en referencia a la inseguridad, el trabajo, la vivienda o la sanidad.

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Ruiz señaló que en Vox están "abiertos a que haya una gobernabilidad" en la Región de Murcia en un futuro y a sacar adelante presupuestos. No obstante, eso pasará por la aceptación por parte del PP de la prioridad nacional.