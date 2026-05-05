"Tal vez este sea un buen lugar al que volver": así es el vídeo con el que la Región quiere conquistar a los turistas este verano

"Mira, este es el verano acariciando a esos amigos surcando el mar. También está en las risas de una cala escondida y se mueve libre donde los sabores de aquí se comparten al sol". Así comienza el nuevo vídeo para promocionar la campaña turística de verano de la Región de Murcia en los medios nacionales y con el que se pretende conquista y 'enamorar' a muchos visitantes que decidan venir a conocer los distintos rincones de nuesta tierra en los meses estivales.

La Comunidad Autónoma presentó este martes esta nueva campaña turística de verano 2026 enmarcada en el lema ‘Felicidad de la buena’, una propuesta que invita a disfrutar de unas vacaciones auténticas en la Costa Cálida y que resalta la forma de vida mediterránea y la singularidad del destino.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, dio a conocer los detalles de esta campaña en un acto celebrado en el Club Náutico de Lo Pagán, al que asistieron representantes de las principales asociaciones turísticas regionales y empresarios del sector.

Durante el evento se proyectó el anuncio principal de la campaña que, por primera vez, se emitirá en las cadenas generalistas de televisión más importantes de ámbito nacional: Telecinco, Antena 3, Cuatro y La Sexta, "lo que permitirá reforzar la notoriedad de la Región en un período clave caracterizado por un alto consumo audiovisual y grandes audiencias", indicó la consejera.

Asistentes al acto celebrado en el Club Náutico de Lo Pagán, con representantes de las principales asociaciones turísticas regionales y empresarios del sector. / CARM

Tono íntimo, cercano y costumbrista

La pieza audiovisual mantiene un tono íntimo, cercano y costumbrista, alejándose de los códigos publicitarios convencionales. Rodada en formato cinematográfico de 16 milímetros (o, para los más jóvenes, en 'formato' reel de Instagram o de TikTok), busca reforzar la percepción de autenticidad y proyectar una imagen atractiva de la Región de Murcia como destino vacacional desde el inicio de la temporada alta.

La cuña promocional recorre los principales productos turísticos del verano en la Región: sol y playa, turismo náutico, naturaleza, deporte y tradiciones, con un guiño especial tanto al público familiar como al segmento joven, e incorpora referencias a festivales y a la oferta gastronómica. En conjunto, presenta una oferta diversa y adaptada a distintos perfiles de visitante, desde familias y jóvenes hasta viajeros sénior.

El spot, que se estrenará este miércoles en canales como Antena 3, Cuatro, Telecinco o LaSexta, busca superar los 7,5 millones de impactos

Además, el plan de medios incluye inserciones en prensa, revistas especializadas, cabeceras digitales y emisoras de radio generalistas y de temática musical líderes. Con este despliegue, se prevé superar los 7,5 millones de impactos alcanzados en la campaña de verano de 2025.

Según destacó la consejera, el objetivo de la campaña es, además de atraer visitantes, "fomentar un vínculo emocional con el destino, de modo que quienes visitan la Región se identifiquen con su estilo de vida y deseen regresar".

Esta acción forma parte de los cuatro grandes impactos previstos a lo largo del año dentro de la campaña global ‘Felicidad de la buena’, que cuenta con una inversión superior a los 10 millones de euros para su difusión en los mercados nacional e internacional. La campaña ha sido desarrollada por la agencia murciana Playroom, junto a la productora Little Spain.

Lanzamiento anticipado

La campaña se lanzará este miércoles, 6 de mayo, y se extenderá durante los meses de junio y julio, adelantando nuevamente su activación en respuesta a la demanda del sector turístico regional. Esta estrategia, que ya demostró su eficacia el pasado año, facilita la planificación de empresarios, alojamientos, agencias y profesionales del sector, tanto en la operativa como en la promoción de la oferta.

Conesa subrayó que las previsiones para la temporada estival "son positivas, tras los buenos resultados registrados durante la Semana Santa, que ha actuado como indicador del comportamiento turístico y ha dejado cifras superiores a las del año anterior".

La ocupación, que alcanzó cifras récord en primavera en la Comunidad, anticipa una temporada estival que quiere seguir al alza

El primer trimestre del año ha mantenido una tendencia al alza en los datos relativos a alojamientos hoteleros en la Región de Murcia, con un total de 352.672 viajeros, lo que supone un incremento del 2,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. A ello se suma el buen comportamiento registrado durante el puente de mayo, cuyos niveles de ocupación han mejorado en todas las zonas.

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Durante estos días, según un sondeo del Instituto de Turismo, los alojamientos de la Costa Cálida alcanzaron una ocupación media del 95 por ciento (cuatro puntos más que en el mismo puente de 2025). En las ciudades, la ocupación se situó en el 93 por ciento (diez puntos más que el año anterior), con los mejores registros en Cartagena (95 por ciento) y Lorca (94 por ciento). Por su parte, los balnearios registraron una ocupación del 97 por ciento, lo que supone un incremento de dos puntos.