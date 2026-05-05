La trama de facturas falsas del ‘caso Valley’ se salda con penas mínimas para los acusados

La Audiencia Provincial de Murcia condenó este martes a penas mínimas, que en ningún caso llegan a los dos años de prisión, a los 10 acusados del conocido como ‘caso Valley’ de corrupción, entre los que figuran el exalcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López Ayala (PP), y el exedil de Archena, Brígido Palazón Garrido (Unión Independiente del Pueblo).

La sentencia fue dictada tras reconocer los hechos todos los acusados, los cuales respaldaron el acuerdo de conformidad alcanzado por sus defensas y el fiscal del caso.

Los hechos que han quedado sentenciados se produjeron entre los años 2007 y 2011, cuando los dos principales acusados, a través de la gestoría de la que eran socios, entraron en contacto con un tercer acusado, José Andrés Díaz Marín, que se encargó de constituir una decena de sociedades ficticias que se utilizaban para la emisión de facturas falsas que llegaron a sumar seis millones de euros.

Las ganancias obtenidas a lo largo de varios años procedían, fundamentalmente, de la remuneración que los receptores de las facturas falsas efectuaban y que consistían en un porcentaje del importe de las mismas y en el beneficio industrial.

El exalcalde también ha sido condenado por la adjudicación a dedo de varias obras municipales en el municipio del que era regidor.

La mayor pena recae en López Ayala, a que condena por un total de siete delitos a penas que suman 19 meses de prisión, multas e inhabilitación para empleo o cargo público, por un total de seis años y nueve meses.

El exregidor municipal de Villanueva se ha confesado autor de tres delitos de prevaricación, dos de falsedad, otro de negociación prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales.

Brígido Palazón, por su parte, es condenado a cinco meses y nueve días de cárcel como autor de un delito de falsedad en documento mercantil tras haber retirado el fiscal el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios que figuraba en el escrito de conclusiones provisionales.

Los otros ocho acusados, que también han reconocido su participación en los hechos, quedan condenados a penas mínimas debido a su escasa participación en los hechos.

Además de López Ayala y Palazón, los otros acusados son principalmente los testaferros que se prestaron a poner su nombre a las sociedades creadas expresamente a la emisión de facturas falsas.

En todos los casos la fiscalía y la acusación particular, que es ejercida en nombre del ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, aplica a los acusados las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión tardía de los hechos.

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Inicialmente en la causa figuraban 11 acusados, pero en la vista de conformidad celebrada este martes, tanto el Fiscal como la Acusación Particular han retirado la acusación contra el undécimo al no existir pruebas de cargo contra el mismo.