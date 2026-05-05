Turismo
Estas son las playas de la Región de Murcia que lucirán la Bandera Azul este verano: la lista completa
La Región logra 41 reconocimientos este año y mejora sus datos con cuatro playas y un puerto deportivo más que en la campaña anterior
La Región de Murcia ha obtenido este año 41 Banderas Azules, repartidas entre 33 playas y ocho puertos deportivos, según el informe presentado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, correspondiente a la campaña de 2026. El resultado supone una mejora respecto al año anterior, con cuatro playas más y un puerto deportivo más reconocidos con este distintivo de calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y servicios.
Con estos datos, la comunidad murciana se sitúa como la séptima autonomía española con más playas galardonadas, con 33 distintivos distribuidos en seis municipios. En el caso de los puertos deportivos, la Región alcanza los ocho reconocimientos, lo que la coloca también entre los territorios destacados del país en este apartado.
Águilas y Cartagena, en el ránking nacional
El informe subraya además el peso de dos municipios de la Región en el ranking nacional. Águilas y Cartagena figuran entre los diez municipios de España con mayor número de Banderas Azules, ambos con 12 distintivos: diez para playas y dos para puertos deportivos en cada caso. Solo Sanxenxo, con 21, y Vigo, con 13, superan a los dos municipios murcianos en esta clasificación.
Águilas y Cartagena lideran el ranking regional con diez playas reconocidas cada una y se cuelan entre los municipios españoles con más distintivos
El informe también destaca que la Región de Murcia cuenta con tres Centros Azules, espacios vinculados a la educación ambiental y a la divulgación de los ecosistemas locales. Concretamente, este año incorpora una nueva bandera azul de esta modalidad con la suma del Centro Azul para el Centro Oceanográfico de Murcia, del Instituto Español de Oceanografía (COMU-IEO), con sedes en San Pedro del Pinatar y el Puerto de Mazarrón. Este reconocimiento se suma a los dos ya existentes: el Centro de Visitantes de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y el Centro Azul del Puerto de Cartagena. En total, ADEAC ha reconocido este año 104 centros de este tipo en España.
Playas con Bandera Azul en la Región
ÁGUILAS
- Calarreona El Hornillo (RECUPERA)
- La Carolina (RECUPERA)
- La Casica Verde
- La Colonia
- La Higuerica (RECUPERA)
- Las Delicias
- Levante
- Matalentisco Poniente
CARTAGENA
- Cala Cortina
- Cala del Barco Calblanque
- El Portús Isla Plana
- La Azohía-El Cuartel (RECUPERA)
- La Chapineta
- Levante-Cabo de Palos
- San Ginés
LORCA
- Calnegre
MAZARRÓN
- Alamillo
- Bahía – La Reya
- Del Mojón
- Grande-Castellar
- Nares
- Rihuete
SAN JAVIER / CARTAGENA
- Banco del Tabal
- Calnegre
SAN JAVIER
- El Arenal
- Ensenada del Esparto Pedrucho
SAN PEDRO DEL PINATAR
- El Mojón
- Las Salinas
- Torre Derribada
Puertos deportivos con Bandera Azul
- Club Náutico Águilas
- Club Náutico Villa de San Pedro (San Pedro del Pinatar)
- Club de Regatas de Mazarrón
- Puerto Deportivo Mazarrón (RECUPERA)
- Marina Salinas (San Pedro del Pinatar)
- Puerto DeportivoJuan Montiel (Águilas)
- Real Club de Regatas de Cartagena
- Yacht Port Cartagena
Centros Azules de la Región de Murcia
- Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (COMU-IEO) de San Pedro del Pinatar / Puerto de Mazarrón
- Espacio de Interpretación del Puerto de Cartagena
- Centro de Visitantes Las Salinas
La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha subrayado que este incremento de banderas azules "evidencia el compromiso de la Región con la sostenibilidad, la calidad ambiental y la mejora continua de nuestro litoral, factores clave para reforzar la competitividad turística".
La Región iguala a Baleares en número de distintivos
Asimismo, ha destacado que "la Región se ha convertido este año en la comunidad autónoma uniprovincial con mayor número de banderas azules en playas (33), igualando a Baleares, favorecida esta por su condición insular, lo que pone aún más en valor el esfuerzo realizado, especialmente teniendo en cuenta que estos reconocimientos se concentran en solo 6 municipios, frente a los 15 de Baleares”.
España, líder mundial en banderas azules
En el conjunto del país, España mantiene su liderazgo mundial en Banderas Azules con 794 reconocimientos, 44 más que en 2025. De ellos, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas. El programa cumple este año 40 ediciones consecutivas y está presente en 51 países de los cinco continentes.
La Bandera Azul reconoce el cumplimiento de criterios vinculados a la calidad excelente del agua, la información y educación ambiental, la gestión sostenible, la seguridad, los servicios de socorrismo y la accesibilidad. Según ADEAC, el elevado número de candidaturas aceptadas confirma el nivel de las playas y puertos españoles que optan a este distintivo.
El jurado internacional ha concedido las Banderas Azules por un periodo de dos años como mecanismo transitorio, aunque el distintivo queda condicionado al cumplimiento continuo de los criterios exigidos y a los procesos de seguimiento y verificación que se realizarán durante 2027.
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