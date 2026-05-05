Estas son las playas de la Región de Murcia que lucirán la Bandera Azul este verano: la lista completa

La Región de Murcia ha obtenido este año 41 Banderas Azules, repartidas entre 33 playas y ocho puertos deportivos, según el informe presentado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, correspondiente a la campaña de 2026. El resultado supone una mejora respecto al año anterior, con cuatro playas más y un puerto deportivo más reconocidos con este distintivo de calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y servicios.

Con estos datos, la comunidad murciana se sitúa como la séptima autonomía española con más playas galardonadas, con 33 distintivos distribuidos en seis municipios. En el caso de los puertos deportivos, la Región alcanza los ocho reconocimientos, lo que la coloca también entre los territorios destacados del país en este apartado.

Águilas y Cartagena, en el ránking nacional

El informe subraya además el peso de dos municipios de la Región en el ranking nacional. Águilas y Cartagena figuran entre los diez municipios de España con mayor número de Banderas Azules, ambos con 12 distintivos: diez para playas y dos para puertos deportivos en cada caso. Solo Sanxenxo, con 21, y Vigo, con 13, superan a los dos municipios murcianos en esta clasificación.

Águilas y Cartagena lideran el ranking regional con diez playas reconocidas cada una y se cuelan entre los municipios españoles con más distintivos

El informe también destaca que la Región de Murcia cuenta con tres Centros Azules, espacios vinculados a la educación ambiental y a la divulgación de los ecosistemas locales. Concretamente, este año incorpora una nueva bandera azul de esta modalidad con la suma del Centro Azul para el Centro Oceanográfico de Murcia, del Instituto Español de Oceanografía (COMU-IEO), con sedes en San Pedro del Pinatar y el Puerto de Mazarrón. Este reconocimiento se suma a los dos ya existentes: el Centro de Visitantes de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y el Centro Azul del Puerto de Cartagena. En total, ADEAC ha reconocido este año 104 centros de este tipo en España.

Playas con Bandera Azul en la Región

ÁGUILAS

Calarreona El Hornillo (RECUPERA)

La Carolina (RECUPERA)

La Casica Verde

La Colonia

La Higuerica (RECUPERA)

Las Delicias

Levante

Matalentisco Poniente

CARTAGENA

Cala Cortina

Cala del Barco Calblanque

El Portús Isla Plana

La Azohía-El Cuartel (RECUPERA)

La Chapineta

Levante-Cabo de Palos

San Ginés

LORCA

Calnegre

MAZARRÓN

Alamillo

Bahía – La Reya

Del Mojón

Grande-Castellar

Nares

Rihuete

SAN JAVIER / CARTAGENA

Banco del Tabal

Calnegre

SAN JAVIER

El Arenal

Ensenada del Esparto Pedrucho

SAN PEDRO DEL PINATAR

El Mojón

Las Salinas

Torre Derribada

Puertos deportivos con Bandera Azul

Club Náutico Águilas

Club Náutico Villa de San Pedro (San Pedro del Pinatar)

Club de Regatas de Mazarrón

Puerto Deportivo Mazarrón (RECUPERA)

Marina Salinas (San Pedro del Pinatar)

Puerto DeportivoJuan Montiel (Águilas)

Real Club de Regatas de Cartagena

Yacht Port Cartagena

Banderas Azules en la Región / L.O.

Centros Azules de la Región de Murcia

Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (COMU-IEO) de San Pedro del Pinatar / Puerto de Mazarrón

Espacio de Interpretación del Puerto de Cartagena

Centro de Visitantes Las Salinas

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha subrayado que este incremento de banderas azules "evidencia el compromiso de la Región con la sostenibilidad, la calidad ambiental y la mejora continua de nuestro litoral, factores clave para reforzar la competitividad turística".

La Región iguala a Baleares en número de distintivos

Asimismo, ha destacado que "la Región se ha convertido este año en la comunidad autónoma uniprovincial con mayor número de banderas azules en playas (33), igualando a Baleares, favorecida esta por su condición insular, lo que pone aún más en valor el esfuerzo realizado, especialmente teniendo en cuenta que estos reconocimientos se concentran en solo 6 municipios, frente a los 15 de Baleares”.

España, líder mundial en banderas azules

En el conjunto del país, España mantiene su liderazgo mundial en Banderas Azules con 794 reconocimientos, 44 más que en 2025. De ellos, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas. El programa cumple este año 40 ediciones consecutivas y está presente en 51 países de los cinco continentes.

La Bandera Azul reconoce el cumplimiento de criterios vinculados a la calidad excelente del agua, la información y educación ambiental, la gestión sostenible, la seguridad, los servicios de socorrismo y la accesibilidad. Según ADEAC, el elevado número de candidaturas aceptadas confirma el nivel de las playas y puertos españoles que optan a este distintivo.

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El jurado internacional ha concedido las Banderas Azules por un periodo de dos años como mecanismo transitorio, aunque el distintivo queda condicionado al cumplimiento continuo de los criterios exigidos y a los procesos de seguimiento y verificación que se realizarán durante 2027.