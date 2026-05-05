Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"

Hileras de camas con pacientes en los pasillos, bolsas con ropa y efectos personales en el suelo y familiares agotados. Esa es la imagen que presenta este martes el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca, principal centro sanitario de la Región de Murcia, que ha iniciado la semana totalmente colapsado con hasta 77 enfermos pendientes de ingreso en planta.

Así lo denuncian médicos, enfermeras, celadores y los propios afectados, quienes califican esta situación de "inhumana, tanto para los pacientes como para los trabajadores" sanitarios.

La situación no es propia de estas fechas, en las que no hay picos de gripe ni covid, y en una temporada en la que los virus invernales apenas han tenido presencia en la comunidad, salvo un par de momentos señalados en diciembre y a principios de año.

Lo habitual en las últimas semanas era que Urgencias de la Arrixaca amaneciera con una veintena de enfermos pendientes de recibir habitación en planta, cifra que a medida que iba avanzando el día se iba diluyendo, según indican los propios trabajadores, pero "este martes hemos superado todos los récord", triplicando la cifra habitual de usuarios a la espera de ingreso.

"Hemos llegado a 77 pacientes en los pasillos con patología variada y de todas las edades, hay personas mayores y también jóvenes, una situación que les puede llevar a tener que pasar varios días en el pasillo antes de tener habitación", afirma uno de los médicos del servicio, quien sostiene que la zona de preingreso que se habilitó en la Planta 0 está completamente llena.

Este facultativo explica que "las camas están en todos los pasillos, en cualquier rincón se van colocando, y llegan hasta los ascensores". A lo que añade que son 77 pacientes enfermos que deben compartir un único aseo: "esto es inhumano", insiste.

Otra profesional señala que "es una situación indigna para los pacientes, teniéndoles así se les deshumaniza, tanto a ellos como a nosotros, que no podemos atenderlos como deberíamos y trabajar en condiciones dignas".

Pacientes en los pasillos de Urgencias de la Arrixaca este martes. / L.O.

"Está todo lleno, hasta la planta -2"

La familiar de una de las pacientes -una chica joven que presentaba una obstrucción del conducto biliar-, que llegó en la mañana del lunes a Urgencias de la Arrixaca y que este martes conseguía que la subieran a planta, explica a La Opinión que han pasado casi 24 horas en los pasillos. La madre de la paciente, que prefiere mantener el anonimato, indica que "nos dijeron que se tenía que quedar ingresada, pero que no había sitio, y dejaron a mi hija tirada en un pasillo, sin atendernos ni facilitarnos el camisón para que se cambiara al menos y se pudiera poner en la cama".

Esta usuaria apunta que "están todos los pasillos llenos, desde donde empieza Urgencias y hasta la sala de endoscopias, pero también había pacientes esperando en la planta -2, en coronarias".

Le sorprende que un hospital como la Arrixaca presente esta imagen. "Hemos puesto una reclamación porque es vergonzoso. Los pacientes no se merecen esto, pero tampoco los trabajadores", insiste, al tiempo que explica que "todo era un caos, los propios trabajadores iban por el pasillo diciendo que se han quedado sin camas. Decían: 'traerlas de donde sea, como si hay que montarlas de Ikea', porque no habían visto algo así en mucho tiempo".

Apuntan como causa a un aumento de la actividad quirúrgica

Profesionales del Hospital Virgen de la Arrixaca dicen no entender cómo ha llegado la puerta de Urgencias a esta situación en un momento en el que no hay virus, "no tenemos gripe ni covid" y señalan a que esto sería consecuencia de un aumento de la actividad quirúrgica y las operaciones tras el paro por la huelga de médicos de la semana pasada que obligó a suspender cientos de intervenciones programadas.

"La única explicación es que hayan aumentado los quirófanos, ya que las cirugías son las que marcan el ritmo de este hospital desde hace años. Cuando hay que programar operaciones liberan camas en planta para esos pacientes, lo que hace que los que llegan por Urgencias no tengan habitación", insiste un médico del servicio de Urgencias.

Salud: "Se ha registrado un incremento puntual de la demanda por el puente y la huelga"

Preguntados por esta situación, desde la Consejería de Salud señalan que "se ha registrado un incremento de manera puntual en la demanda asistencial en servicios como Urgencias, consecuencia de un puente de tres días más la jornada previa de huelga que ha generado muchas demoras y molestias a los pacientes".

No obstante, afirman que "la atención sanitaria está garantizada en todos los casos y la situación se gestiona siguiendo criterios clínicos de prioridad que garantizan la seguridad y la calidad asistencial para ofrecer la mejor atención posible".