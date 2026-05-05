El Salón del Vehículo de Ocasión de Ifepa reúne la mejor oferta y potencia el sector en el sureste

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia -IFEPA acogerá del 8 al 10 de mayo de 2026 la 22ª edición del Salón del Vehículo de Ocasión, considerado uno de los principales eventos del sector en el sureste y la mayor plataforma de venta y apoyo en la Región. La feria reunirá a más de 50 empresas participantes, entre concesionarios y compraventas, en una superficie de 27.000 metros cuadrados, donde pondrán a disposición del público un extenso catálogo de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro 0.

El evento contará con un amplio abanico de modelos, desde turismos, SUV y todoterrenos hasta monovolúmenes y vehículos comerciales ligeros, con presencia de las marcas más representativas del mercado. Los visitantes podrán comparar diferentes opciones, recibir asesoramiento profesional y cerrar operaciones en el momento, con condiciones especiales de financiación y ofertas exclusivas de feria. Además, los visitantes también podrán encontrar motos eléctricas, ampliando así la oferta de movilidad sostenible presente en el salón.

Un formato que impulsa las compras

El Salón destaca por su capacidad para concentrar una variada oferta en un mismo espacio, lo que favorece la decisión de compra. En ediciones anteriores, se ha alcanzado una venta de más del 60% de los vehículos expuestos, consolidando la feria como un evento de referencia para quienes están buscando coche y quieren ahorrar desplazamientos y tiempo.

Precios atractivos y oportunidades

El mercado del vehículo de ocasión sigue ofreciendo precios competitivos y oportunidades únicas para los compradores. La feria permite acceder a ofertas exclusivas que no se encuentran en el día a día, convirtiéndose en el momento ideal para comparar, negociar y formalizar la compra.

El Salón del Vehículo de Ocasión permite a los visitantes ver y comparar múltiples vehículos en un mismo espacio, acceder a ofertas competitivas y financiación adaptada, y recibir asesoramiento especializado para tomar decisiones informadas.

Datos de mercado

A nivel nacional, el mercado del vehículo de ocasión sigue siendo uno de los segmentos más relevantes, con más de 2,2 millones de coches usados vendidos en 2025, casi el doble de los vehículos nuevos matriculados. En la Región de Murcia, la venta de turismos de ocasión superó las 82.000 unidades en 2025, consolidando la importancia de este mercado en la comunidad.

Tendencias y hábitos de compra

Los compradores de vehículos de ocasión en España y en la Región de Murcia muestran cada vez más interés por coches seminuevos y modelos recientes, que combinan eficiencia, equipamiento moderno y menor depreciación. Los segmentos más buscados son los compactos y SUV, valorados por su versatilidad y relación calidad‑precio, mientras que factores como el coste total de propiedad, las garantías del vehículo y la disponibilidad inmediata influyen decisivamente en la decisión de compra.

Horario y precios de entrada

El horario de la feria será viernes y sábado de 10 a 20.30 horas, y el domingo de 10 a 20 horas.

El precio de la entrada anticipada es de 3 €, en www.ifepa.es, y de 6€ en la taquilla.

Ubicación

Dirección de Ifepa: Av. D. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre-Pacheco, Murcia