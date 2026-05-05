‘Las riendas de tu vida’: la Región estrena terapias con caballos para mujeres víctimas de violencia sexual

El Gobierno regional ha puesto en marcha un nuevo programa de terapias ecuestres dirigido a favorecer la recuperación emocional de mujeres víctimas de violencia sexual. La iniciativa, denominada ‘Las riendas de tu vida’, está impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y se desarrollará en colaboración con la Fundación Centauro Quirón y el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivax).

La consejera Conchita Ruiz ha presentado el programa este martes junto al presidente de la Fundación Centauro Quirón, Pedro Ferrer, en el centro ecuestre donde se llevarán a cabo las sesiones. Según destacó Ruiz, esta actuación busca reforzar la atención que ya reciben las víctimas en el Caivax mediante una intervención centrada en la reparación emocional, la recuperación de la confianza y la reconstrucción de la autoestima.

Favorecer su recuperación emocional

El programa nace tras los resultados obtenidos en una experiencia previa de terapia asistida con caballos para mujeres víctimas de violencia de género, en la que han participado 178 usuarias. Al finalizar las sesiones, las participantes aseguraron sentirse más motivadas y con mayor confianza en sí mismas.

Las sesiones comenzarán con ejercicios orientados a reforzar los vínculos entre las participantes y a facilitar los primeros contactos con los caballos. También se fomentará la cohesión del grupo, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo, con el objetivo de mejorar las habilidades sociales de las mujeres.

Tras ayudar a 178 mujeres, la terapia con caballos se amplía a víctimas de violencia sexual

Posteriormente, las participantes realizarán ejercicios en los que el caballo será utilizado como medio para trabajar la gestión emocional. Para conectar con el animal deberán permanecer relajadas y desarrollar autocontrol. Además, muchos de los caballos empleados por la Fundación en sus terapias han sido rescatados de situaciones de maltrato, lo que, según la Consejería, contribuye a generar empatía y fortalecer la confianza.

Las sesiones se celebrarán semanalmente, en grupos reducidos de entre cinco y diez mujeres, con una duración de tres horas. En cada una de ellas intervendrán una psicóloga, un terapeuta ocupacional y un técnico de equitación. El programa contará además con un protocolo inicial para evaluar la situación de cada participante y sus expectativas, así como con una valoración final para medir la eficacia de la intervención.

La consejera onchita Ruiz, durante la presentación del nuevo programa de terapia ecuestre para víctimas de violencia sexual / CARM

Terapias con perros para menores

La Consejería de Política Social también desarrolla el Programa Toy, una intervención asistida con perros dirigida a hijos e hijas de víctimas de violencia de género que se encuentran en el Centro de Emergencia.

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Durante el pasado año, 30 menores participaron en esta iniciativa, coordinada por el Servicio de Atención Psicológica Especializada a Menores Expuestos a la Violencia de Género (Sapmex). Las sesiones están impartidas por una psicóloga especializada y una adiestradora canina experta en comportamiento animal, y buscan favorecer la expresión emocional, generar emociones positivas y fomentar el apoyo social entre los menores.