"¡No más retrasos en dependencia!": pensionistas y jubilados contra la "privatización" y las demoras del sistema en Murcia

Al grito de '¡No más retrasos en dependencia!', 'Residencias públicas' o 'Dependencia, tus derechos', jubilados y pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT se concentraron este martes a las puertas del Palacio de San Esteban para reclamar una aplicación completa y transparente de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia, así como un refuerzo urgente de los recursos públicos destinados a cuidados.

Durante la protesta, la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Gertrudis Peñalver, lamentó la falta de "claridad" en la gestión de los fondos estatales destinados al sistema autonómico. "El Gobierno central ha incrementado en unos 8.000 millones de euros la financiación en los últimos años, de los cuales 19,6 millones han llegado a Murcia". Sin embargo, dijo, el Ejecutivo murciano "no informa con claridad" sobre el destino de estos recursos, ya que los datos publicados no descontarían el copago que realizan los propios beneficiarios.

Lamentan la muerte de unas 1.600 personas esperando a la resolución, que ya alcanza de media los 553 días

Peñalver subrayó además la grave situación que atraviesa el sistema de dependencia en la Comunidad: el tiempo medio de espera para tramitar una solicitud y obtener una resolución alcanza los 553 días, mientras que alrededor de 1.600 personas han fallecido sin haber recibido la prestación solicitada.

"Lo que reclamamos es transparencia, transparencia y más transparencia", insistió, al tiempo que recordó que la ley no solo afecta a personas mayores, sino también a jóvenes y menores en situación de dependencia. Al acto convocado frente a la sede del Gobierno regional también acudieron las dos secretarias generales de CCOO y UGT, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez.

Mujeres mayores que asumen los cuidados

Otro de los puntos clave señalados por los concentrados fue la carga de los cuidados sobre las familias, especialmente sobre mujeres de edad avanzada: "Una de cada tres cuidadoras supera los 61 años y tres de cada cuatro tienen más de 67, por lo que se sigue descargando el cuidado en las familias en lugar de reforzar el sistema público con profesionales", criticó.

Por su parte, Antonio Conchillo, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, lamentó también la falta de nuevas residencias públicas, recordando que hace años se propuso la creación de al menos diez residencias, un plan que no se ha materializado.

En su lugar, denunció el aumento de centros privados y la progresiva "privatización del sistema". Conchillo expuso que el coste de una plaza residencial en la Región puede alcanzar entre 2.400 y 2.500 euros, mientras que las ayudas públicas son insuficientes y el copago deja fuera a muchas personas con bajos ingresos.

Advierten de que el coste de una plaza privada en un centro puede rondar ya los 2.500 euros supera los 2.400 euros

El sindicalista también alertó de situaciones recientes en las que cerca de 200 personas han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios por falta de plazas accesibles, y comparó la situación regional con otras comunidades como Castilla y León, donde los tiempos medios de valoración hasta la resolución son de 126 días frente a los 553 de Murcia. "Esto no debería pasar. Es una vergüenza", explicó.

Así, exigieron la creación de más plazas públicas, una mayor dotación de profesionales, incluidos especialistas en geriatría, y la agilización de los procedimientos administrativos.