Agua
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Ganan cuatro hectómetros cúbicos en la última semana
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 666 hectómetros cúbicos, cuatro más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.
Los embalses del Segura disponen de 331 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 255 más que la media que suelen almacenar en esta época (411 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 58,4% de su capacidad total.
En el conjunto de España, la reserva hídrica española almacena 46.892 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 83,7% de su capacidad. Durante la última semana han aumentado en 140 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.
En comparación, el año pasado por estas fechas almacenaban 34.060 hectómetros cúbicos y estaban al 60,7% (es decir, 23 puntos por debajo). La media para esta época del año de la última década ha sido que tuvieran 35.388 hectómetros cúbicos y estuvieran al 63,1%.
Durante la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vitoria-Gasteiz (Aeropuerto), donde se han recogido 60,2 litros por metros cuadrado.
De acuerdo con Transición Ecológica, la vertiente atlántica almacena 36.010 hectómetros cúbicos y está al 84,9%. Mientras tanto, la mediterránea tiene 10.882 hectómetros cúbicos y se encuentra al 79,7%. En total, hay dos cuencas que están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (91,9%).
Además, hay diez que superan el 80%: Guadalete-Barbate (89,2%), el Cantábrico Oriental (87,7%), el Guadalquivir (87,6%), el Duero (87,4%), Tinto, Odiel y Piedras (87,3%), el Miño-Sil (87,2%), el Ebro (86,5%), el Guadiana (86,1%), el Cantábrico Occidental (82,4%) y Galicia Costa (81,9%).
Por debajo, pero aún así sobrepasando el 50%, se encuentra el Tajo (79,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77%), el Júcar (68,3%) y el Segura (58,4%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura, publicado este lunes, la cuenca se encuentra al 59% y almacena 668 hectómetros cúbicos. En comparación, el año pasado estaba al 29% con 332 hectómetros cúbicos.
Por otro lado, Transición Ecológica también informa de que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 82,49% con 32.005 hectómetros cúbicos mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 86,33% con 14.887 hm3.
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