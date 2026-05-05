'Abandonados', la nueva campaña del PSOE en la Región de Murcia para minar el Gobierno de López Miras

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) acaba de sacar la campaña 'Abandonados' "para visibilizar el abandono que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas por parte del Gobierno regional", explicó la secretaria de Organización de la formación, María Jesús López, en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la calle Princesa de Murcia.

El objetivo es que durante las próximas semanas esta campaña muestre la supuesta "incapacidad de López Miras para hacer frente a los problemas" de la Comunidad, así como "las consecuencias que estamos sufriendo los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro día a día".

Los de Francisco Lucas rescatarán la polémica con el Consorcio de Bomberos para denunciar la "inseguridad"

La campaña, que se desarrolla cuando falta un año para las elecciones autonómicas, hará hincapié en los principales asuntos que preocupan a la ciudadanía. "Abandonados en vivienda" saca a relucir las "cero viviendas públicas en 8 años" que ha construido la Administración regional. "Jóvenes que no pueden irse de casa porque no pueden acceder a la vivienda", manifestó López.

"Abandonados en sanidad" subraya que son más de 200.000 pacientes los que están en listas de espera. "De ellos, más de 112.000 por encima del plazo máximo que establece la ley", explica la secretaria. De media, los murcianos pasan más de 500 días en lista de espera, "la peor cifra de España", añaden los socialistas, que denuncian que "son meses o años esperando una operación o una cita con el especialista".

En los nueve años de Gobierno de López Miras se ha agravado el deterioro de nuestros servicios públicos María Jesús López — Secretaria de Organización PSRM

"Abandonados en educación" pone el foco en los alumnos y docentes que sufren "un calor insoportable en las aulas" en verano por falta de climatización.

"Abandonados en dependencia" destaca que son más de 1.300 personas a las que nunca les llegó la prestación por la dependencia en vida.

Por último, "Abandonados en seguridad" rescata la polémica con el Consorcio de Bomberos de la Región. Ellos mismos, indicó López, "han dicho alto y claro que no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía de la Región por la falta de medios básicos".

La campaña consisitirá en publicidad a pie de calle y en redes sociales, además de iniciativas en ayuntamientos y en la Asamblea

"Esto son realidades inaceptables", señaló. Desde el PSRM informaron de que se trata de una campaña "transversal" que va a durar varias semanas y que va a consistir en publicidad tanto a pie de calle como en redes sociales. También se traducirá en iniciativas en ayuntamientos y en la propia Asamblea Regional. De hecho, este mismo miércoles se debate en la Cámara murciana una moción en Pleno sobre creación de un aval joven al alquiler destinado a facilitar el acceso a la vivienda. "Esperamos que el Partido Popular no siga bloqueando las medidas que lleva el Partido Socialista a la Asamblea", dijo la responsable de Organización.

En el PSOE denuncian que "después de 30 años de gobierno, el Partido Popular ha demostrado que no tiene ni la voluntad ni la capacidad para solucionar los problemas reales que sufrimos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro día a día. Nueve años de gobierno de López Miras en los que, lejos de mejorar, se ha agravado el deterioro de nuestros servicios públicos".

María Jesús López considera que "el abandono no es inevitable", sino que "es una decisión política" del Gobierno de López Miras.

El PP les recuerda el apagón y el accidente de Adamuz

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola, no tardó en responder a los socialistas de la Región, asegurando que "ni con todos los paripés del mundo va a poder tapar el PSOE toda la corrupción que le corroe y el deterioro de los servicios públicos que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez".

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"A pesar de la escandalosa infrafinanciación que sufre la Región, el Gobierno regional sostiene a pulmón y refuerza los resortes del estado del bienestar para garantizar una sanidad y una educación de cada vez mayor calidad, sin exprimir los bolsillos de los ciudadanos de la Región", indicó Guardiola, que no admite "lecciones de quienes obligan a los españoles a pagar más impuestos que nunca, y a cambio ofrecen menos que nunca y los peores servicios públicos de la democracia". "El apagón y el accidente ferroviario de Adamuz son dos ejemplos dolorosos, por los que nadie asume responsabilidad política alguna", agregó.