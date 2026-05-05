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El paro baja en abril en la Región de Murcia con 1.067 desempleados menos

Las personas sin trabajo bajan hasta las 73.302 parados en la Comunidad, un 6,21% menos que en el mismo mes del año pasado

Un trabajador de la construcción

Un trabajador de la construcción / Juan Carlos Caval

EFE

El paro registrado en la Región de Murcia ha descendido en abril en 1.067 personas, lo que supone una caída del 1,43% respecto al mes anterior en un mes marcado por el dinamismo en la contratación que se suele dar por la Semana Santa, según los datos publicado este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal. Con esta bajada, el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 73.302 personas, de los que 27.296 son hombres y 46.006 mujeres. Con respecto al año anterior, el paro registrado bajó en 4.858 personas, es decir, un 6,21% menos.

El paro registrado de ciudadanos extranjeros alcanzó la cifra total de 9.330 personas, es decir, 170 menos que el mes anterior y 426 menos que el año anterior. Por zona de origen, del total 1.729 son de la UE y el resto, 5.126 de país extracomunitario.

El desempleo baja en todos los sectores en la Región de Murcia durante abril

El total de demandantes de empleo no ocupados (Denos) alcanzó las 77.968 personas, lo que supuso una variación de 587 personas menos en abril (-0,75%) y 4.755 respecto a abril del año anterior (-5,75%).

El paro registrado disminuye en todos los sectores económicos en la Región de Murcia con respecto a marzo: en Servicios en 40.169 personas (-2,15%), en Industria en 3.344 personas (-1,67%), en Construcción en 3.754 personas (-2,06%) y en Agricultura en 2.480 personas (-2,74%). También se reduce entre el colectivo sin empleo anterior en 3.023 personas (-1,12%).

Gana más de 7.200 afiliados nuevos

Por otra parte, la Seguridad Social en la Región de Murcia ganó una media de 7.205 cotizantes en abril respecto al mes anterior (+1,05%), hasta sumar 694.941 afiliados, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato anual, el sistema sumó en la Región un total de 19.059 afiliados, lo que representa un aumento del 2,82%.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en abril, 587.085 pertenecían al régimen general; 106.579 al régimen de autónomos y 1.107 a trabajadores del mar. En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 87.646 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 8.779, y el general, con 490.661.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto nacional, la Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó más de 111.000 nuevos ocupados por las contrataciones de la Semana Santa.

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