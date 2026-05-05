El PP rechaza debatir ya las reformas de la Ley de Mar Menor "por mucho que Vox necesite tapar sus líos internos"

La semana que viene no se debatirán las reformas de la Ley del Mar Menor, tal y como exigía Vox. El responsable del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, afirmó este martes, tras la Junta de Portavoces, que "el PP no se somete a ningún ultimátum ni chantaje de Vox por mucho que necesiten tapar sus líos internos".

"Tendemos la mano para negociar, pero no para que nos la corten ni nos impongan nada", insistió. Durante una rueda de prensa posterior a la Junta, el portavoz del PP manifestó que le llama la atención que "coincidiendo con una reunión de los exdiputados de Vox con el sector agrícola, y justo el mismo día en que también lo hacen los actuales parlamentarios de Vox, a estos les entren las prisas y anuncien que van a llevar al Pleno de la Asamblea una ley sobre el Mar Menor que tienen presentada desde el mes de enero; y que, además, pretendan someter también la norma del PP a debate".

"Desde luego, las iniciativas que proponemos desde el Grupo Parlamentario Popular las ordenamos nosotros, y somos nosotros quienes manejamos los tiempos en los que queremos que se debatan", advirtió.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox en la Asamblea. / A. R.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, denunció que el Partido Popular ha acordado con el Partido Socialista no debatir en la Cámara las tres propuestas de modificación de la norma. "El PP defrauda, engaña y estafa a todos los ciudadanos de la Región de Murcia", dijo.

Según Alpañez, el PP "se ha hecho a un lado" para pactar con el Partido Socialista no debatir estas iniciativas, por lo que instó al presidente regional, Fernando López Miras, y al portavoz del Grupo Popular a explicar públicamente por qué no quieren debatir la modificación de la Ley del Mar Menor.

En una entrevista publicada el domingo en La Opinión, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, manifestó que cree que "no existe ni consenso ni siquiera la mayoría necesaria" para llevar a cabo la reforma durante esta legislatura. Además, admitió que su grupo parlamentario no están de acuerdo con la modificación que proponen los de Abascal.

López Miras se somete a la sesión de control

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Cámara para responder a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios el jueves 14 de mayo, tal y como ordenó este martes la Junta de Portavoces.

Otros miembros del Ejecutivo también se someterán a las preguntas de los grupos ese mismo día, así como a distintas interpelaciones sobre el acuerdo suscrito con la Mesa de la Educación Concertada de la Región de Murcia sobre financiación hasta el 31 de agosto de 2029, sobre protección del patrimonio paleontológico de Murcia, sobre razones del incumplimiento de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, sobre razones por las que se continúa autorizando la instalación de macroparques de generación de energías renovables en suelos cultivables de la Región y sobre conexión de las depuradoras de aguas residuales de Torre Pacheco y Los Alcázares.

Reunión de la Junta de Portavoces este martes en la Asamblea Regional. / A. R.

La actividad parlamentaria comenzará el lunes 11 de mayo con la reunión de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, en la que se continuarán celebrándose las audiencias legislativas sobre el Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico de la Región de Murcia. Acudirán Carmen Ayala, presidenta de Alianza por el Turismo, y José Catalá Sanjuan, presidente de Hostetur.

El martes 12 de mayo se reunirá la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en la que comparecerá el interventor general para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2023.

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Por último, el miércoles 13 de mayo se celebrará un Pleno con mociones sobre el acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena, sobre medidas que limiten la adquisición de viviendas en zonas de mercado residencial, sobre aportaciones de recursos hídricos mediante la conducción Júcar-Vinalopó, sobre igualdad de los españoles, sobre regularización reglamentaria de las Escuelas de Música y sobre la salud mental de nuestros jóvenes.