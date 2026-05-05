Encuesta electoral: la crisis de Vox estabiliza al PP, que detiene la sangría

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones a mucha distancia del resto de partidos, mejorando el resultado de los comicios de 2023, aunque sin lograr la ansiada mayoría absoluta. Es la principal conclusión del barómetro de mayo 2026 del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM. En concreto, los 'populares' de Fernando López Miras vuelven al nivel de las autonómicas de 2023, con un 43,8% de los votos (sacó el 43,3% hace tres años) y una horquilla de 21-22 escaños (ahora cuenta con 21 diputados).

Cabe destacar que en el anterior barómetro de la UCAM, realizado en diciembre, el Partido Popular obtenía el 37,6% de los votos. "El electorado popular parece volver a reagruparse en torno al partido, reduciendo las fugas hacia Vox y la abstención", señalan los investigadores del Obede.

La formación de Abascal se reafirma como "un actor imprescindible para la gobernabilidad", señala el sondeo

Entre ambos sondeos ocurrió una gran crisis interna en Vox. A finales de febrero, el partido de Santiago Abascal implosionaba con el cese del anterior presidente provincial, José Ángel Antelo, tras una dimisión en bloque de la ejecutiva regional. En diciembre, Vox alcanzaba el 27,2% de los apoyos y 13 escaños. Cinco meses después, se queda en el 23% y 11 diputados. Aun así, el resultado es muy superior al que se vio en 2023, cuando lograron 9 escaños y rozaron el 18% de los votos. "Se reafirma como un actor imprescindible para la gobernabilidad", destacan en la UCAM.

Se reduce el peligro de que los de Abascal sobrepasaran al Partido Socialista, pero no hay motivos para la celebración en el equipo de Francisco Lucas cuando se quedan a tanta distancia del PP: El PSRM habría de contentarse con 12 escaños, uno menos de los que sacó José Vélez en 2023, bajando del 25,9% al 24,5% de los votos. Cierto es que mejora algo respecto a diciembre, cuando se quedó con el 23,3%. Como remarcan los autores del estudio, "no consigue construir una alternativa competitiva al bloque de la derecha".

Los expertos explican la desaparición de Podemos-IU por la "confusión en el electorado respecto de las alianzas y marcas"

Malas noticias para la coalición Podemos-IU. Su presencia en la Asamblea Regional no está asegurada, según este barómetro. Su porcentaje de voto caería del 4,8% al 2,9%, por lo que solo habría sitio para un diputado en el Grupo Mixto, si es que lograran entrar. "Se sigue evidenciando confusión en el electorado respecto de las alianzas y marcas", argumentan en la UCAM.

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En cuanto a la abstención, baja con claridad respecto a diciembre, del 41,93% al 37,51%.