Cerca de 2.500 escolares de la Región participan en el concurso ‘Mi pueblo, Europa’

Los autores de los mejores trabajos presentados a la XXIV edición del concurso de dibujo ‘Mi pueblo, Europa’ recibieron sus premios este lunes, en un acto presidido por el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

El certamen tiene como objetivo fomentar entre el alumnado el conocimiento de la Unión Europea y la importancia de pertenecer a ella. Para ello, el concurso pretende que los escolares comprendan el papel de la Unión Europea, conozcan sus instituciones y los territorios que la integran, así como la repercusión que su pertenencia tiene en sus municipios y en su vida cotidiana.

La convocatoria se saldó con cerca de 2.500 escolares participantes que, a través de sus dibujos, plasmaron su visión de Europa desde su realidad más cercana, reflejando valores como la unidad en la diversidad, la convivencia, la ausencia de fronteras y la paz.

Ortuño recordó que "el 9 de mayo de hace 72 años, Robert Schuman presentó la propuesta de construir una Europa unida, que se considera el germen de lo que es actualmente la Unión Europea, integrada por 27 países que se unieron para hacer las cosas mejor, más fáciles y seguras para las personas, trabajando juntos para ayudarse unos a otros".

Los dibujos finalistas ilustrarán el calendario anual del certamen

En esta edición se sumaron 25 centros escolares de Educación Infantil y Primaria de Alcantarilla, Alguazas, Blanca, Cartagena (casco urbano y Molinos Marfagones), Cehegín, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca (casco urbano y Morata), Murcia (El Esparragal, Espinardo, Sangonera la Verde y Torreagüera (Murcia) y San Javier.

Juegos y material didáctico como premio

El acto de entrega de premios, consistentes en material didáctico y educativo, tuvo lugar este lunes, dentro del programa organizado con motivo del Día de Europa, que se celebra el próximo sábado. Los alumnos recibieron un diploma, un paquete regalo consistente en juegos didácticos y material de dibujo/pintura y recursos sobre la Unión Europea.

En cada categoría se ha concedido un primer, segundo y tercer premio, así como un premio especial para alumnado con necesidades educativas especiales. Además, los dibujos finalistas ilustran el Calendario ‘Mi pueblo, Europa’ de este año.

Los ganadores

En Educación Infantil, el 1º premio ha sido para Jacobo Martínez Victoria, del CEIP Alfonso X El Sabio (Lorca); el 2º premio para Paula Furió Jiménez, del Colegio Salesiano San Juan Bosco (Cartagena); el 3º premio para Alma Durán Ponce, del CEIP Virgen de las Maravillas (Cehegín); y el premio especial ha sido para Lucas Angosto Giménez, del Colegio Miralmonte (Cartagena).

En 1º y 2º de Educación Primaria, el 1º premio se ha otorgado a Carmen Costa Egea, del Colegio San Francisco de Asís (Lorca); el 2º premio a Marco Egea Jiménez, CES Vega Media (Alguazas); el 3º premio para Carmen Molina Hernández, del CEIP Jara Carrillo (Alcantarilla); y el premio especial a Mariam En Rachdi Rachdi, del CEIP San Juan (Morata, Lorca).

En 3º y 4º de Educación Primaria, el 1º premio se ha otorgado a Kamar Ourkia, del CEIP San Félix (Cartagena); el 2º premio a Pascual Saorín López, del CEIP San José Obrero (Cieza); el 3º premio ha sido para Isabella Oliva Ibáñez, del CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles (El Esparragal, Murcia); y el premio especial, para Brenda Guzman Ardaya, del CEIP San Juan (Morata, Lorca).

En 5º y 6º de Educación Primaria, el 1º premio ha recaído en Marcos García Torres, del Colegio Miralmonte (Cartagena); el 2º premio ha sido para Alicia Almagro Molina, del CEIP Cristo del Consuelo (Cieza); el 3º premio para Cloe Torregrosa Sánchez-Osorio, del CEP Antonio de Ulloa (Cartagena); y el premio especial para Francisco Antonio Soler Marín, del CEIP Ángel Zapata (Torreagüera, Murcia).

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El concurso de dibujo ‘Mi pueblo, Europa’ es una iniciativa de Europe Direct Región de Murcia, centro de información de la Comisión Europea adscrito a la Dirección General de Unión Europea de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.