Bruselas exige a España un plan para acabar con la tarifa regulada de la luz que pagan miles de murcianos

Millones de hogares españoles, incluidos los de la Región de Murcia, llevan años pagando la luz a un precio fijado por el Gobierno. Una práctica que Bruselas lleva tiempo mirando con recelo y que ahora ha pasado de la incomodidad diplomática a la exigencia formal. La Comisión Europea quiere que España ponga fecha de caducidad a la tarifa regulada de la electricidad.

Así lo recoge el informe que la institución europea acaba de publicar sobre precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración de la flexibilidad. Un documento técnico, sí, pero con implicaciones muy directas para el bolsillo de los murcianos.

España, en el grupo de los rezagados

La Comisión no va sola en esta petición. Junto a España, otros cinco países se encuentran en la misma situación: Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia. Todos ellos han notificado a Bruselas que mantienen intervenciones en los precios de la electricidad para hogares o microempresas, amparadas en una supuesta fase de transición hacia mercados plenamente competitivos.

El problema, según la Comisión, es que esa transición se ha convertido en algo parecido a un estado permanente. Y eso, a ojos de Bruselas, no es aceptable.

Los datos hablan por sí solos: el 29% de los hogares españoles (lo que en la Región de Murcia se traduce en una parte importante de la población) sigue acogido a tarifas reguladas. Una cifra significativa, aunque lejos del 57% que registra Francia o del 63% de Polonia. Lituania se sitúa en el 27,3% y Portugal en el 18%.

Lo que dice la normativa europea

Para entender por qué Bruselas presiona con tanta firmeza, hay que mirar la letra pequeña de la legislación comunitaria. El artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece, como principio general, que las comercializadoras deben ser libres para fijar el precio al que suministran electricidad. Las tarifas reguladas son, por tanto, una excepción que debe justificarse y, sobre todo, tener un final previsto.

La Comisión admite que estas tarifas pueden cumplir una función legítima: proteger a los consumidores vulnerables o servir de colchón durante períodos de alta volatilidad. Pero también lanza una advertencia clara: mantenidas en el tiempo, debilitan las señales de precio, reducen los incentivos a la eficiencia energética y perjudican la competencia.

Un plan de salida con fechas e hitos concretos

Lo que Bruselas exige no es una retirada inmediata de las tarifas reguladas, sino algo que quizás resulte más incómodo políticamente: un compromiso formal con plazos. Las llamadas 'hojas de ruta' que la Comisión pide a España deben incluir hitos concretos, indicadores medibles de avance hacia la competencia efectiva, medidas para reducir distorsiones en los precios, mayor transparencia en las señales de mercado y garantías de trato no discriminatorio entre comercializadores.

Dicho de otra forma: Bruselas no quiere promesas genéricas. Quiere un calendario. Y eso afecta directamente a cada murciano que hoy paga su factura de la luz bajo el amparo del precio regulado.

El fantasma de las quiebras de 2022

El informe también pone el foco en otro flanco: la solvencia de las empresas comercializadoras de energía. Y aquí el recuerdo de las quiebras que sacudieron el sector en 2022 sigue muy presente, un episodio que dejó a miles de consumidores de toda España (Murcia incluida) en una situación de incertidumbre con sus contratos de luz.

Para evitar que se repita ese escenario, la Comisión propone reforzar la supervisión financiera de estas compañías mediante dos herramientas concretas: la realización de test de estrés periódicos y la obligación de presentar reportes de cobertura que acrediten su capacidad para hacer frente a sus compromisos.

Se trata de una especie de auditoría de resistencia, similar a la que se aplica en el sector bancario, trasladada ahora al mercado energético. La pelota, una vez más, está en el tejado de Madrid. Pero las consecuencias se notarán en cada hogar murciano.

Más de 71.000 personas de la Región, al límite

La presión de Bruselas llega en un momento especialmente delicado para muchos hogares murcianos. El encarecimiento de la energía (que comenzó su escalada con el estallido de la guerra en Ucrania hace ahora cinco años) y el golpe sostenido de la inflación sobre la cesta de la compra han llevado a más de 71.000 personas en la Región de Murcia a depender del Bono Social Eléctrico para poder afrontar su factura de la luz. Lo que es lo mismo: nueve personas se acogieron cada día a esta ayuda a lo largo del último año en la Comunidad, lo que supone un incremento del 5% respecto a noviembre de 2024.

De esos beneficiarios, la mitad se encuentra en situación de vulnerabilidad severa, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) recogidos por Papernest España a 31 de octubre de 2025.

En total, 449 de cada 10.000 habitantes murcianos reciben este bono, una red de seguridad que cubre gastos básicos como la calefacción, el agua caliente o la cocina. Una cifra que pone rostro local a lo que en Bruselas se debate en términos de directivas y hojas de ruta.