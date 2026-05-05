Meteorología
La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste de Murcia este miércoles
Las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y llegar acompañadas de tormenta
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles un aviso amarillo por lluvias en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.
Según la previsión, las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y el aviso permanecerá vigente entre las 18:00 horas del miércoles 6 de mayo y la medianoche del jueves 7. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%, y las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta.
En el conjunto de la Región, la jornada comenzará con cielos poco nubosos o despejados, aunque la nubosidad irá aumentando durante la tarde, cuando no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas estarán en descenso o sin cambios significativos en algunas zonas.
Los termómetros oscilarán entre los 7 y 21 grados en Caravaca de la Cruz y Yecla, los 14 y 22 en Cartagena, los 11 y 24 en Lorca y los 13 y 24 en Murcia. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente este durante la tarde.
- En directo: Sabadell-Real Murcia
- Los roedores 'mutan' a superratas en la Región de Murcia y los ayuntamientos refuerzan los tratamientos
- Aviso amarillo en la Región: dónde pueden caer tormentas fuertes este lunes
- Estos son los dos nuevos títulos universitarios disponibles en Murcia a partir del curso 2026/2027
- Ni Altamira ni Atapuerca: las pinturas rupestres de Murcia que convierten cuevas y cañones en un viaje a la Prehistoria
- Dos conocidas marcas ultiman su desembarco en plena Gran Vía de Murcia tras varios días de obras
- Un millón de euros para las obras que conectarán el Arco Noroeste con Alguazas, Campos del Río y Albudeite
- Dónde aparcar en el Festival Aéreo de San Javier: cortes, accesos y zonas restringidas