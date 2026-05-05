Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Banderas azulesProtestas jubiladosParo MurciaClorosis amarillaVuelo LeonorAccidente laboral Lorquí
instagramlinkedin

Meteorología

La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste de Murcia este miércoles

Las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y llegar acompañadas de tormenta

El miércoles llega con aviso amarillo por lluvia en la Región de Murcia

El miércoles llega con aviso amarillo por lluvia en la Región de Murcia / Juan Carlos Caval

Joaquín Vallés

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles un aviso amarillo por lluvias en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.

Según la previsión, las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y el aviso permanecerá vigente entre las 18:00 horas del miércoles 6 de mayo y la medianoche del jueves 7. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%, y las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta.

Mapa de avisos amarillos para este miércoles en la Región

Mapa de avisos amarillos para este miércoles en la Región / Aemet

En el conjunto de la Región, la jornada comenzará con cielos poco nubosos o despejados, aunque la nubosidad irá aumentando durante la tarde, cuando no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas estarán en descenso o sin cambios significativos en algunas zonas.

Noticias relacionadas

Los termómetros oscilarán entre los 7 y 21 grados en Caravaca de la Cruz y Yecla, los 14 y 22 en Cartagena, los 11 y 24 en Lorca y los 13 y 24 en Murcia. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente este durante la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Sabadell-Real Murcia
  2. Los roedores 'mutan' a superratas en la Región de Murcia y los ayuntamientos refuerzan los tratamientos
  3. Aviso amarillo en la Región: dónde pueden caer tormentas fuertes este lunes
  4. Estos son los dos nuevos títulos universitarios disponibles en Murcia a partir del curso 2026/2027
  5. Ni Altamira ni Atapuerca: las pinturas rupestres de Murcia que convierten cuevas y cañones en un viaje a la Prehistoria
  6. Dos conocidas marcas ultiman su desembarco en plena Gran Vía de Murcia tras varios días de obras
  7. Un millón de euros para las obras que conectarán el Arco Noroeste con Alguazas, Campos del Río y Albudeite
  8. Dónde aparcar en el Festival Aéreo de San Javier: cortes, accesos y zonas restringidas

"Tal vez este sea un buen lugar al que volver": así es el vídeo con el que la Región quiere conquistar a los turistas este verano

Así es el vídeo de la nueva campaña turística de verano para visitar la Región de Murcia

‘Las riendas de tu vida’: la Región estrena terapias con caballos para mujeres víctimas de violencia sexual

‘Las riendas de tu vida’: la Región estrena terapias con caballos para mujeres víctimas de violencia sexual

Encuesta electoral: la crisis de Vox estabiliza al PP, que detiene la sangría

La dirección nacional de Vox bendice la ejecutiva de Pancorbo

La dirección nacional de Vox bendice la ejecutiva de Pancorbo

El paro alcanza en la Región de Murcia su nivel más bajo en un mes de abril en 18 años

El paro alcanza en la Región de Murcia su nivel más bajo en un mes de abril en 18 años

La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste de Murcia este miércoles

La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste de Murcia este miércoles

Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"

Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"
Tracking Pixel Contents