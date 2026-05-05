La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste de Murcia este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles un aviso amarillo por lluvias en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.

Según la previsión, las precipitaciones podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y el aviso permanecerá vigente entre las 18:00 horas del miércoles 6 de mayo y la medianoche del jueves 7. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%, y las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta.

Mapa de avisos amarillos para este miércoles en la Región / Aemet

En el conjunto de la Región, la jornada comenzará con cielos poco nubosos o despejados, aunque la nubosidad irá aumentando durante la tarde, cuando no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas estarán en descenso o sin cambios significativos en algunas zonas.

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Los termómetros oscilarán entre los 7 y 21 grados en Caravaca de la Cruz y Yecla, los 14 y 22 en Cartagena, los 11 y 24 en Lorca y los 13 y 24 en Murcia. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente este durante la tarde.