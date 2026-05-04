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Investigación

La UMU busca criar por primera vez en cautividad el langostino mediterráneo

El proyecto, dotado con 450.000 euros, pretende impulsar la acuicultura de esta especie autóctona y favorecer su recuperación en zonas como el Mar Menor

La ciencia murciana se lanza a criar el langostino mediterráneo en cautividad

La ciencia murciana se lanza a criar el langostino mediterráneo en cautividad / UMU

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Departamento de Fisiología, coordina un proyecto pionero de investigación que busca lograr por primera vez la reproducción en cautividad del langostino mediterráneo (Penaeus keraturus), una especie autóctona de alto valor gastronómico y comercial.

La iniciativa cuenta con una financiación de 450.000 euros, procedente en su mayor parte de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea.

El proyecto se desarrollará durante los próximos dos años en colaboración con la Universidad de Alicante y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA). Para ello, se trabajará con poblaciones de langostino procedentes tanto de la zona de Castellón como del Mar Menor.

Los coordinadores de cada subproyecto son: Cristobal Espinosa del IMIDA (segundo por la izquierda), Victoria Fernández de la Universidad de Alicante (tercera por la izquierda), y José Fernándo López Olmeda de la UMU, coordinador principal de todo el proyecto, el primero por la derecha

Los coordinadores de cada subproyecto son: Cristobal Espinosa del IMIDA (segundo por la izquierda), Victoria Fernández de la Universidad de Alicante (tercera por la izquierda), y José Fernándo López Olmeda de la UMU, coordinador principal de todo el proyecto, el primero por la derecha / UMU

Una alternativa a la importación

El objetivo es impulsar la cría de una especie autóctona frente a la dependencia de la importación. Según explica José Fernando López Olmeda, profesor titular de Fisiología y coordinador del proyecto, el langostino que se consume habitualmente en España procede en gran medida de la acuicultura de países del Pacífico, principalmente Ecuador. Frente a ello, destaca que el langostino mediterráneo es una especie "más apreciada y con un sabor superior", cuya comercialización depende actualmente de la pesca, lo que encarece el producto y aumenta la presión sobre las poblaciones naturales.

La investigación pretende contribuir a revertir la caída de capturas, especialmente preocupante en zonas como el Mar Menor, donde esta especie ha tenido tradicionalmente una gran importancia económica y social. El proyecto surge también en un contexto de riesgo ambiental para este crustáceo emblemático del Mediterráneo, afectado por factores como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.

Para conseguir la reproducción en cautividad, el equipo empleará sistemas de acuicultura de recirculación, conocidos como RAS, que permiten filtrar y reutilizar el agua, reducir el consumo de recursos hídricos y minimizar el impacto ambiental mediante el tratamiento de residuos antes de su vertido.

Luz, temperatura y alimentación

Los investigadores trabajarán con la manipulación de condiciones ambientales, como la luz y la temperatura, así como con distintas estrategias de alimentación, con el fin de diseñar un protocolo que optimice la cría y garantice el bienestar de los animales.

El proyecto tiene una doble finalidad. Por un lado, sentar las bases para una futura acuicultura del langostino mediterráneo que pueda resultar rentable a largo plazo para el sector español. Por otro, favorecer a corto plazo la repoblación mediante la producción de alevines o "semillas" para su liberación en el medio natural, contribuyendo así a la recuperación de la especie y al apoyo de la pesca artesanal.

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En la iniciativa participan también la empresa tecnológica Tilamur, con sede en Lorquí y especializada en acuicultura sostenible, la Asociación Hipocampus y la Cofradía de Pescadores de Peñíscola.

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