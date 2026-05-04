La Región de Murcia: Del liderazgo nacional en depuración al reto de los nuevos contaminantes

En un territorio marcado por la escasez hídrica, cada gota cuenta. Y en la Región de Murcia, esa máxima se ha convertido en política pública, en tecnología y en cultura. Lo que comenzó como una necesidad ha acabado situando a la Comunidad a la cabeza de Europa en depuración y reutilización de aguas. Ahora, con la nueva directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales en el horizonte, ese liderazgo se pone a prueba en un nuevo terreno: el del tratamiento cuaternario y la mejora continua de la calidad.

El impulso a esta nueva fase del sistema responde, en gran medida, a la necesidad de afrontar la presencia de los llamados contaminantes emergentes, compuestos que no se eliminan completamente con los tratamientos convencionales y que proceden, en muchos casos, del uso cotidiano de productos farmacéuticos y de higiene.

"El sistema de depuración en la Región de Murcia puede mejorar en calidad, pero no en cantidad", sentencia Joaquín Buendía, director gerente de Esamur. Su afirmación es clave para entender dónde nos encontramos. La Región trata más del 99% del agua que se utiliza —en torno a 121 hectómetros cúbicos anuales— y reutiliza cerca del 98%, cifras muy por encima de la media española (10-12%) y europea (5-6%). "No hay ninguna comunidad autónoma que alcance estos niveles", subraya.

Además, el modelo murciano presenta una singularidad clave: la práctica totalidad del agua depurada se reutiliza, principalmente en agricultura (116 de los 121 hm3). Esto reduce significativamente los vertidos al medio y condiciona la forma en que se aplican las exigencias normativas, obligando a adaptar los criterios generales a una realidad específica.

Ese punto de partida, consolidado tras más de dos décadas desde la ley de saneamiento de 2001, permite ahora centrar los esfuerzos en un reto más complejo: elevar la calidad del agua regenerada. En este contexto, el tratamiento cuaternario se convierte en el siguiente paso en la evolución del modelo.

Actualmente, la Región cuenta con ocho depuradoras que ya incorporan este tipo de tratamiento: San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, La Unión, Roldán-Balsicas, Fuente Álamo, Abanilla y Moratalla. Muchas de ellas se concentran en el entorno del Mar Menor, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental. "No son sistemas experimentales, están en producción al 100%", explica Buendía a La Opinión.

Las tecnologías aplicadas no responden a una única fórmula. "No hay un procedimiento ideal. Depende del tipo de agua y del entorno", insiste el responsable de Esamur. Esta visión coincide con la del sector. Desde Daquas, la asociación mayoritaria del agua urbana en España, se subraya que la solución pasa por modelos flexibles y adaptados a cada instalación.

En la práctica, las dos tecnologías que han logrado consolidarse en las depuradoras murcianas son la ozonización y el uso de carbón activo, tras años de ensayos y ajustes. El ozono, aplicado mediante distintos sistemas de generación, actúa como un potente agente de oxidación que permite mejorar la calidad del agua tratada, mientras que el carbón activo —tanto en sus variantes granulares como pulverizadas— funciona como un eficaz medio de absorción. Buendía matiza que su rendimiento y eficiencia dependen de factores como el tipo de agua o el contexto de cada instalación.

El desafío también está en la planificación. La nueva directiva europea establece un calendario progresivo hasta 2045, con hitos intermedios desde 2033. En el caso de la Región de Murcia, entre siete y once grandes depuradoras estarán obligadas a adaptarse, entre ellas las de Murcia Este, Cartagena (Cabezo Beaza), Molina de Segura o La Hoya (Lorca), además de otras que podrían incorporarse en función de los criterios finales.

Para anticiparse a ese escenario, Esamur ya trabaja en un plan de modernización y adaptación que analiza una a una las instalaciones. El objetivo es definir qué soluciones son más adecuadas en cada caso, establecer un calendario de actuación y dimensionar las necesidades futuras. "Estamos planificando con tiempo para llegar preparados", señala Buendía.

El reto, en cualquier caso, no parte de cero. La experiencia acumulada durante años sitúa a la Región en una posición ventajosa. "Llevamos tiempo experimentando, probando y mejorando", explica. Esa trayectoria permite afrontar el nuevo marco normativo con mayor conocimiento técnico y menor incertidumbre que otros territorios.