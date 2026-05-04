La Región de Murcia busca nuevos donantes de médula con la campaña Match 2026

Los diez hospitales públicos de la Región de Murcia, junto a 43 centros de salud, los campus universitarios y el Centro Regional de Hemodonación, participarán en la campaña III Match Región de Murcia, una iniciativa destinada a fomentar la donación de médula ósea, especialmente entre la población joven.

La jornada principal se celebrará el próximo 12 de mayo, cuando se habilitarán puntos de extracción en todos estos espacios para recoger muestras de los voluntarios. Además, se han programado distintas actividades paralelas con el objetivo de visibilizar la importancia de este tipo de donación.

Carrera popular

Como antesala, el domingo previo tendrá lugar una carrera popular que partirá desde el Centro de Hemodonación y finalizará en la Plaza de Toros de Murcia, con motivo del Día regional del donante de órganos sólidos y médula ósea, que se conmemora el segundo martes de mayo.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, presentó este lunes la campaña junto al coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles, y destacó la implicación de la ciudadanía en ediciones anteriores, que lograron 1.000 donantes en 2024 y 950 en 2025. Asimismo, subrayó que la Región de Murcia es la primera comunidad autónoma que cuenta con un día dedicado a los donantes, "para recordar que su generosidad y la de sus familias han salvado vidas".

Las convocatorias anteriores dieron como resultado 1.000 donantes en 2024 y 950 en 2025

Pedreño animó especialmente a los jóvenes a participar en esta iniciativa, recordando que el proceso para hacerse donante es sencillo y se basa en un análisis de sangre, pero puede suponer una oportunidad vital para quienes necesitan un trasplante.

Más de 7.000 trasplantes desde 1985

La Región de Murcia cuenta con una amplia trayectoria en materia de trasplantes, iniciada en 1985 en el hospital Virgen de la Arrixaca. Desde entonces, se han realizado más de 7.000 trasplantes, entre ellos 2.195 renales, 1.804 hepáticos, 2.910 de médula ósea y 249 cardíacos.

En 2025, la comunidad registró 99 donantes, cifra que asciende a 104 si se incluyen los cinco donantes vivos de riñón, lo que supone superar los 100 donantes por tercer año consecutivo. La Región se sitúa así entre las siete comunidades autónomas con mayor tasa de donación, ocupando el quinto lugar a nivel nacional, por encima de la media española.

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Además, el hospital Virgen de la Arrixaca volvió a liderar la donación de órganos en España, con un total de 70 donantes.