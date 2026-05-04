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Pensionistas y jubilados murcianos saldrán este martes a la calle para defender la atención a la dependencia en la Región

Los sindicatos CCOO y UGT se concentrarán a las puertas de San Esteban para que "los cuidados de larga duración sean accesibles, asequibles y de calidad"

Una cuidadora atiende a una persona mayor.

Una cuidadora atiende a una persona mayor. / E. P.

Adrián González

Adrián González

Los pensionistas y jubilados de la Región de Murcia vuelven a salir a las calles para reinvindicar el sistema de atención a la dependencia, con el objetivo de que "los cuidados de larga duración sean accesibles, asequibles y de calidad, permitiendo a las personas que lo necesitan mantener su autonomía durante el mayor tiempo posible y vivir con dignidad".

Así, se concentrarán este martes, 5 de mayo, a partir de las once de la mañana frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, bajo el lema '¡Basta de maltrato! ¡Defendamos nuestros derechos!' para denunciar los retrasos en la Ley de Dependencia, la aplicación de dicha ley "de una forma real" y la falta de residencias públicas en la Región ante una demanda creciente de cada vez más usuarios.

La  Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de la Región han convocado a nivel nacional estas concentraciones por el derecho a una dependencia digna.

Cartel de la concentración.

Cartel de la concentración. / L. O.

"La falta de medios y de personal y, en general, la desatención a que se hallan sometidos muchos ciudadanos y ciudadanas mayores y dependientes, suponen un menoscabo en sus derechos y deberían tener una respuesta urgente de la Administración Pública que tiene las competencias en este ámbito", explican los convocantes en el manifiesto lanzado este lunes..

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Ambos sindicatosa recuerdan a la Administración pública que es su obligación "velar por el bienestar de su población" y dotar a la sociedad de "recursos suficientes" para poder hacerlo, reclamando, nuevamente, una mesa diálogo social para el seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Comunidad y para impulsar las mejoras que requiere el sistema de atención a la dependencia en Murcia.

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