Una nueva Estrategia de Empleo en la Región para rebasar los 730.000 ocupados y reducir la tasa de paro por debajo del 10%

Cuatrocientos millones de euros de inversión pública para rebasar los 730.000 ocupados en la Región de Murcia y reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Es el principal objetivo que se marca el Gobierno regional con la Estrategia de Impulso de la Calidad en el Empleo en la Región de Murcia 2026-2029, la nueva "hoja de ruta" para consolidar el crecimiento laboral y mejorar la calidad del empleo en la Comunidad.

Así lo avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, este lunes durante la presentación de la "realista, rigurosa y prudente" estrategia que contempla hasta 7 grandes líneas, 48 áreas de trabajo y 112 actuaciones concretas para los próximos cuatro años con una comisión de seguimiento que evaluará y seguirá cómo se van cumpliendo los objetivos ante "tiempos complicados y cambiantes" como los actuales con el objetivo de "tener capacidad de reacción y de reconducir las líneas que sean necesarias".

López Miras presumió de que la Región de Murcia cerró el pasado 2025 con uno de los mejores resultados laborales de los últimos años: los datos de empleo correspondientes al cierre de 2025 reflejan un descenso de 15.500 personas paradas en el último año, una bajada de casi el 15%. A esto se suman los últimos datos de la EPA del primer trimestre de 2026, en la que se alcanzaba por primera vez los 717.000 ocupados, el mayor registro de empleo de toda la serie histórica en la Comunidad mientras que "la tendencia del resto del país es la contraria".

En total, la ocupación ha aumentado en 40.900 personas, un crecimiento del 6,05% respecto al mismo trimestre del año anterior. "La Región de Murcia tiene más personas trabajando que nunca y es la que más empleo crea de toda España. Estos datos son el resultado directo de políticas de empleo impulsadas, por supuesto, por emprendedores y trabajadores, y por el Gobierno regional, fruto del trabajo conjunto de empresas, empresarios y administración", apuntó.

"Cuando una empresa encuentra al trabajador que necesita, gana la empresa, gana el trabajador y gana la sociedad" Fernando López Miras — Presidente del Gobierno regional

El jefe del Ejecutivo murciano defendió que estos datos se consiguen "sin dejar de atender a quienes se encuentran en este momento sin empleo", poniendo a las empresas y a los jóvenes "en el centro" de las políticas: "Las empresas son las que crean puestos de trabajo, y cuando una empresa encuentra al trabajador que necesita, gana la empresa, gana el trabajador y gana la sociedad y los jóvenes son los protagonistas del relevo generacional, quienes hoy tienen más dificultades para la inserción y quienes deben tener su oportunidad de empleo, poniendo a su disposición herramientas para poner en marcha sus ideas de negocio".

Currículums 'a la mano' en una plataforma online

Entre estas medidas concretas que beneficiarán tanto a quienes buscan empleo como a quienes buscan incorporar trabajadores a sus empresas destacan ‘Match Empleo’, una plataforma digital de intermediación laboral que permitirá un acceso directo a los currículums de demandantes, permitiendo una búsqueda por perfiles específicos, con procesos "más rápidos, ágiles y eficaces". También ‘Relevo Activo’, orientado a garantizar la continuidad y el relevo generacional, que cuenta con subvención por parte del Gobierno regional de los costes laborales en la contratación del trabajador durante seis meses.

El plan también presta especial atención a los jóvenes, con programas de formación adoptados a las necesidades empresariales y medidas para facilitar su primera experiencia laboral.

El 'Proyecto Alma', otra de las iniciativas que nacen con la nueva estrategia, está destinado a mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 18 y 29 años en situación vulnerable y que ni estudian ni trabajan mediante formación y experiencias en países de la Unión Europea.

Prioriza a colectivos con más dificultades y refuerza la intermediación laboral con nuevas herramientas digitales.

Asimismo López Miras resaltó la importancia del servicio itinerante 'SEF+Cerca’, cuyo funcionamiento se adelantó al pasado mes de enero y por el que las oficinas de empleo están ''llegando' a municipios sin sede física para brindarles una atención personalizada y de proximidad.

La Estrategia dedica una atención prioritaria a los jóvenes, con nuevas actuaciones específicas como 'Conexión Empleo', uno de los programas de primera experiencia laboral y donde la Comunidad asumirá los costes laborales durante seis meses del joven titulado contratado por una empresa y cuyo plazo de la ayuda está abierto hasta el 30 de septiembre. Esta iniciativa es una ampliación de ‘Mi Primer Empleo’, una ayuda que se mantiene que ha permitido dar una oportunidad para los jóvenes de desarrollar su primera experiencia profesional en su ámbito local y de la mano de su ayuntamiento.

La estrategia, cuya elaboración ha contado con las aportaciones de patronal y sindicatos, "sitúa a las empresas en el centro de las políticas de empleo y pretende mejorar la tasa de empleo entre los jóvenes, las personas que tienen más dificultades de inserción y entre los emprendedores".

El 'decálogo' de objetivos de la estrategia Aumentar el número de ocupados en sector tecnológico, especialización inteligente y silver economy (destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 55-60 años).

Mejorar la accesibilidad a los servicios del SEF de todos los núcleos de población.

Que como mínimo un 50% de las personas demandantes de empleo que reciban servicios de empleo se inserten laboralmente.

Que como mínimo un 50% de las colocaciones de personas demandantes de empleo, hayan sido enviadas previamente a una oferta de empleo o hayan recibido algún servicio de mejora laboral.

Que como mínimo a un 65% de las personas demandantes de empleo hayan recibido algún servicio de diagnóstico laboral personalizado, tutoría, atención individualizada u orientación para el autoempleo antes de que transcurra un año desde su inscripción.

Incremento en el número de personas trabajadoras por cuenta propia inscritas en el RETA.

Incrementar las acciones formativas que estén relacionadas con el empleo verde y sostenible.

Elevar el nivel de ocupación de los menores de 30 años por encima del umbral de las 140.000 personas y reducir la tasa de paro juvenil.

Potenciar una mayor y más activa participación de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo, concretada en un aumento de la tasa de actividad de este colectivo.

Reducir la brecha de género en la tasa de paro

El presidente de Croem, Miguel López Abad, durante su intervención junto a López Miras. / Juan Carlos Caval

"Se escucha a las empresas y a los trabajadores"

Por su parte, López Abad aseguró que la Comunidad y el tejido empresarial murciano estaba "de enhorabuena, una vez más, gracias al diálogo social, porque se escucha a las empresas y a los trabajadores, y se ponen en marcha iniciativas necesarias para seguir apostando por la calidad del empleo y por la inclusión de personas que tienen dificultades de acceso, ya sea por su situación o por su edad".

Al acto de presentación de la nueva estrategia acudieron, entre otros, el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López Abenza; el presidente de los empresarios del metal (Fremm), Alfonso Hernández Zapata, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Murcia, Francisco Casado; el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de la Región, Fernando Espinosa, y el consejero de Ucomur, Raúl Blaya.

Llamó la atención que no estuviesen "pese a ser invitadas" las secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez respectivamente, los dos sindicatos mayoritarios que aportaron sus propuestas a la nueva estrategia que vio la luz.

No acudieron "pese a ser invitadas" las secretarias generales de CCOO y UGT, que aportaron sus propuestas al plan

"Juntos vamos a llegar más lejos, y este es un ejemplo. Es un trabajo que nace y responde a una firme convicción: la del diálogo social, el acuerdo y una forma de gobernar que cree en el consenso. Porque cuando administraciones, empresas y trabajadores vamos de la mano, la Región de Murcia avanza con más fuerza y con más estabilidad", resaltó López Miras, quien volvió a reiterar que con esta nueva iniciativa la Comunidad se marca la meta de seguir creando empleo, consolidar los buenos datos y avanzar hacia una Región con más oportunidades laborales y mayor calidad en el empleo.

"Este es el camino, el del trabajo conjunto, el consenso y la mejora constante de las oportunidades para todos", afirmó López Miras, reiterando su agradecimiento a patronal y sindicatos para diseñar el nuevo plan.