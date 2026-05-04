Un millón de euros para las obras que conectarán el Arco Noroeste con Alguazas, Campos del Río y Albudeite

La mejora de las conexiones viarias del Arco Noroeste con más municipios de la Región de Murcia da un nuevo paso adelante después de que la Consejería de Fomento e Infraestructuras haya iniciado las obras de acondicionamiento y mejora del tramo central de la carretera RM-531, que conecta Albudeite, Alguazas y Campos del Río con la gran infraestructura.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó este lunes los trabajos junto al alcalde de Alguazas, José Gabriel García, y destacó que "Alguazas es un municipio prioritario para el Gobierno regional, y nuestras palabras están respaldadas por hechos y por datos, como demuestra el importante esfuerzo inversor que estamos realizando para mejorar sus infraestructuras y reforzar sus conexiones".

El consejero subrayó que "esta nueva actuación cuenta con una inversión de 1.071.727 euros y permitirá reforzar la seguridad vial y la continuidad de la vía en la que el Gobierno regional ha invertido ya más de cuatro millones de euros”.

“Esta vía es una infraestructura estratégica para la movilidad de la comarca y para la conexión de Alguazas con el Arco Noroeste”, recordó García Montoro. Por este motivo, la Comunidad también ha transferido un millón de euros al Ayuntamiento de Alguazas para que se lleve a cabo la ejecución del semienlace con el Arco Noroeste.

"Los trabajos también ayudarán a reforzar la seguridad vial y beneficiarán a cerca de 400.000 usuarios al año" Jorge García Montoro — Consejero de Fomento e Infraestructuras

“Ahora damos un nuevo paso con el inicio de unas obras que mejorarán la conexión con esta infraestructura estratégica de alta capacidad, reforzarán la seguridad vial y beneficiarán a cerca de 400.000 usuarios al año en un tramo clave para la movilidad comarcal”, señaló el consejero.

Terrenos expropiados

La actuación se desarrolla en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 10,8, en el ramal de entrada a la glorieta que ordena los accesos al Arco Noroeste, en el término municipal de Alguazas, y el punto kilométrico 11,6, donde conecta con otra glorieta de acceso al tronco de la autovía. Para su ejecución, la Comunidad ya ha expropiado los terrenos necesarios.

La intervención contempla el ensanche de la plataforma hasta alcanzar los 10 metros de anchura, así como la mejora del firme y del drenaje. Asimismo, garantizará la continuidad del trazado para optimizar el acceso al Arco Noroeste y aumentar la seguridad y la comodidad de la circulación. El plazo de ejecución de las obras es de seis meses. “Con estas inversiones, seguimos mejorando la seguridad y la confortabilidad de la circulación, al tiempo que favorecemos la movilidad de los vecinos y contribuimos al desarrollo económico de todo el entorno”, indicó.

García Montoro recordó que el Gobierno regional finalizó el pasado año la rehabilitación integral de un tramo de dos kilómetros de esta carretera, con una inversión de 1,7 millones de euros, a los que se suman otros 1,4 millones destinados anteriormente a la mejora de otro tramo de la vía.