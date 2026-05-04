Más de mil menores tutelados de Murcia recibirán atención bucodental gratuita

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha firmado un convenio con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia y la Fundación Dental para mejorar la atención bucodental de los menores tutelados por la Comunidad.

El acuerdo beneficiará a más de mil niños y niñas que actualmente se encuentran en acogimiento residencial o familiar, y permitirá que accedan a tratamientos no cubiertos por el Programa de Atención Dental Infantil de la Región de Murcia (PADI), bien por el tipo de prestación o por la edad del menor.

El convenio ha sido rubricado por la consejera Conchita Ruiz y el presidente del Colegio de Odontólogos, Pedro Caballero. Ruiz destacó que el objetivo es seguir mejorando la atención que reciben los menores tutelados y garantizar que durante el acogimiento puedan acceder a los servicios que necesiten, incluidos los tratamientos bucodentales.

Cubrirán ortodoncias, empastes o actuaciones de urgencia

El PADI cubre actualmente prestaciones básicas para niños de entre 6 y 9 años, como aplicación de flúor, limpiezas bucales, radiología o extracción de piezas por caries o traumatismos. Con este nuevo acuerdo se ampliará la cobertura a otros tratamientos, como ortodoncias, empastes o actuaciones de urgencia.

El convenio no supondrá aportación económica por parte de la Comunidad y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. La Fundación Dental de la Región de Murcia, dependiente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, financiará las prestaciones incluidas con una dotación anual de 8.000 euros.

El presidente del Colegio de Dentistas de la Región, Pedro Caballero, subrayó que este acuerdo reafirma el compromiso del colectivo con los menores y las familias de acogida, al defender que la salud bucodental debe ser un derecho accesible y no un privilegio.

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Por su parte, Ruiz agradeció la colaboración del Colegio y la Fundación Dental, y destacó que la iniciativa permitirá ampliar el apoyo a estos menores con una atención individualizada y los recursos necesarios para garantizar su bienestar.