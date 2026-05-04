Antelo exige a PP y Vox que lleven a debate la reforma de la Ley del Mar Menor

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez, ambos en el Grupo Mixto tras abandonar el de Vox, reclamaron este lunes que el Partido Popular y Vox lleven de manera inmediata a debate la reforma de la Ley del Mar Menor en la Asamblea Regional.

Durante una reunión con distintas organizaciones agrarias en la Cámara Agraria de Murcia, en el que también participó el exconcejal de Torre Pacheco José Garre (que también abandonó Vox), ambos diputados trasladaron su preocupación por la situación actual del Mar Menor y, especialmente, por la falta de voluntad política para abordar una reforma normativa que dé seguridad jurídica al campo y permita compatibilizar la protección con cualquiera de sus actividades.

Antelo y Martínez subrayaron que el sector agrario "no puede seguir siendo señalado ni castigado sin soluciones reales", y defendieron la necesidad de abrir un "debate parlamentario serio, riguroso y basado en criterios técnicos", que escuche a los agricultores y tenga en cuenta su papel fundamental en la economía de la Región de Murcia.

Ambos fueron tajantes al advertir que su posición respecto a los próximos presupuestos autonómicos estará condicionada a este asunto. "Nuestro voto a los presupuestos será en contra si la Ley del Mar Menor no se reforma, afirmó Antelo.

Asimismo, criticó la inacción de PP y Vox en este ámbito, señalando que "no se puede mirar hacia otro lado mientras el sector agrario exige soluciones y certezas".

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En una entrevista publicada el domingo en La Opinión, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, manifestó que cree que "no existe ni consenso ni siquiera la mayoría necesaria" para llevar a cabo la reforma durante esta legislatura.