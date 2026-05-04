Los Alcázares
Inician las obras del tramo 3 del carril bici que conectará con San Javier
Con 305 metros en la carretera RM-F34, será bidireccional e incluirá la instalación de alumbrado y señalética vertical y horizontal
Europa Press
El Ayuntamiento de Los Alcázares da inicio a la construcción del tramo 3 del carril bici que conectará el municipio con San Javier. Los trabajos se realizarán durante estos meses en la carretera RM-F34, desde la Calle Fragata hasta el linde municipal, en uno de los puntos considerados más sensibles del trazado por discurrir por carretera.
La actuación contempla la ejecución de un tramo de 305 metros de carril bici bidireccional, incluyendo la instalación de alumbrado y señalética vertical y horizontal, con el objetivo de favorecer la movilidad ciclista, el cicloturismo o la ciclologística, segregando vías ciclistas del tráfico de vehículos a motor y contribuyendo a la seguridad y comodidad de quienes circulan por las vías ciclables, además de fomentar la movilidad sostenible y la mejora de los niveles ambientales.
«Nuestro objetivo y compromiso es seguir mejorando la movilidad sostenible con este carril bici y garantizar la seguridad de quienes usan la bicicleta, además de facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas a los municipios limítrofes», afirmó el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera.
La obra, con un presupuesto de licitación de 217.642,40 euros (IVA incluido), la desarrolla la constructora Jumabeda SL, y está financiada dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino gracias a los fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
«Seguimos impulsando un municipio más sostenible y que puedan disfrutar tanto locales como los miles de turistas y visitantes que nos visitan cada año y que usan la bicicleta para disfrutar de nuestro entorno urbano», apunta la concejala de Turismo y Playas, María José Díaz Aragón.
Esta acción se suma a la reciente inauguración del tramo 1 del carril bici, que ya permite la comunicación para los ciclistas entre la Playa de la Hita y la Avenida Radiobaliza Óscar gracias a un tramo de 490 metros que permite la ordenación del uso del Paseo Marítimo, la convivencia entre peatones y bicicletas y la mejora de la seguridad vial en el municipio. Además, ya se han iniciado las obras del tramo 2 que sumará a éste otros 560 metros, extendiendo el carril bici hasta la calle pintor Vitorio Nicolás.
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