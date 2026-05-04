Energía solar y ahorro: así se moderniza el regadío en Molina de Segura

La transformación silenciosa del campo murciano sigue avanzando entre placas solares y nuevas tecnologías. En un contexto de incertidumbre hídrica, cada inversión en eficiencia se convierte en una pieza clave para garantizar el futuro del regadío.

El Gobierno regional ha reforzado su apuesta por la modernización agrícola con una aportación superior a los 200.000 euros destinada a la Comunidad de Regantes de Campotejar, en Molina de Segura. Según fuentes de la Consejería de Agricultura, esta ayuda se enmarca en un proyecto más amplio en el que los propios regantes han movilizado una inversión total de 513.000 euros para mejorar la eficiencia energética de sus infraestructuras.

Las actuaciones incluyen la instalación de un sistema solar fotovoltaico y la renovación de las bombas de impulsión, medidas que permitirán reducir significativamente el consumo energético. Durante una visita a las obras, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que la comunidad ha recibido "más de 205.000 euros de ayuda para realizar estas actuaciones de modernización y mejora energética", lo que contribuirá a hacer sus infraestructuras "más sostenibles".

La responsable autonómica subrayó además el impacto económico directo de estas mejoras. Según explicó, los regantes podrán ahorrar cerca de 100.000 euros anuales en la factura eléctrica, un alivio considerable en un contexto de costes energéticos elevados.

Estas inversiones forman parte del plan regional de modernización del regadío y eficiencia energética, que desde 2022 ha movilizado 31 millones de euros, de los cuales 12,3 millones se han destinado a ayudas directas a comunidades de regantes. En este periodo, más de 43.500 agricultores se han beneficiado de estas iniciativas, consolidando una estrategia que, según Rubira, ha permitido "seguir impulsando la mejora de los regadíos" con especial incidencia en la eficiencia energética.

La consejera Rubira, este lunes junto al presidente de los regantes de Campotejar, Julio Zapata, y el regidor molinense José Ángel Alfonso. / CARM

El 87% de la superficie de regadío en la Región de Murcia está ya modernizada

La consejera defendió que la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia nacional en esta materia, con un 87% de la superficie de regadío ya modernizada y equipada con sistemas de riego localizado. "Somos el territorio que mejor aprovecha el agua en España. Sabemos lo que significa cada gota", afirmó, destacando la apuesta continuada por la innovación y la reutilización.

Preocupación por el futuro del trasvase

En paralelo a estos avances, el Ejecutivo autonómico mantiene su inquietud ante posibles recortes en el Trasvase Tajo-Segura. Rubira expresó que resulta "difícil de entender" que una comunidad que lidera la gestión eficiente del agua pueda verse perjudicada por decisiones que afectan a un recurso esencial.

"De nada sirve avanzar en energías renovables si no hay agua", advierte Rubira

La consejera advirtió de que los esfuerzos en sostenibilidad y eficiencia pierden sentido si no se garantiza el suministro hídrico necesario. "De nada sirve avanzar en energías renovables si no se asegura el agua que hace viable el regadío", señaló.

Asimismo, incidió en que el debate sobre el trasvase trasciende el ámbito agrícola y afecta al conjunto de la economía regional. En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad para defender una infraestructura que considera "clave para el presente y el futuro de más de siete millones de españoles".

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Rubira también cuestionó los criterios de los posibles recortes, al asegurar que "no responden a criterios técnicos", y defendió que España dispone de recursos hídricos suficientes si se gestionan adecuadamente. Finalmente, reiteró que el agua del trasvase es "irrenunciable" y alertó de que cualquier limitación pone en riesgo la competitividad del sector y miles de empleos.