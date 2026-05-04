Murcia, capital europea de la Justicia interina los días 8, 9 y 10 de mayo

Murcia acoge los próximos días 8, 9 y 10 de mayo la Asamblea General Ordinaria de la European Network of Associations of Lay Judges (Enalj), convirtiéndose así en el punto de encuentro europeo de quienes ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial titular.

El acto inaugural se celebrará el sábado 9 de mayo a las 9:30 horas, en el Hotel Nelva, con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell; el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera; en representación del alcalde de Murcia, la concejal de Gobierno Abierto y Empleo del Ayuntamiento murciano, Mercedes Bernabé; por conexión telemática y en representación de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), el Vocal del CGPJ, Carlos Hugo Preciado; y el presidente de ENALJ, Rainer Sedelmayer.

También asistirán el presidente y miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, así como magistradas y magistrados de los órganos judiciales murcianos.

El objetivo es identificar tanto las buenas prácticas adoptadas en algunos Estados como las situaciones de vulnerabilidad que persisten en otros

Tras la sesión inaugural, las tres asociaciones organizadoras —la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS)— presentarán el estado de la judicatura interina y sustituta en España.

A continuación, cada asociación miembro expondrá la situación de los jueces, magistrados y fiscales no titulares en su país de procedencia —marco normativo, condiciones de acceso, estatuto laboral, retribuciones, sistema de protección social, criterios de cese y eventuales vías de integración en la carrera—, con un objetivo: identificar tanto las buenas prácticas adoptadas en algunos Estados, como las situaciones de vulnerabilidad estructural que persisten en otros, con vistas a articular una posición europea coordinada ante las instituciones de la Unión.

La red está formada por veinte asociaciones procedentes de catorce países del continente

Entre los puntos del orden del día figura la solicitud de adhesión a Enalj de la Asociación de Jueces Concepción Arenal (AJCA), representada por su presidenta María Inmaculada Galán Rodríguez, así como los informes de las tres comisiones permanentes de la red: la Comisión de Igualdad de Oportunidades, presidida por la italiana Alessia Perolio (Unimo/Angdp); la Comisión de Ética, encabezada por el alemán Hasso Lieber (PariJus); y la Comisión de Ciencia, dirigida por el polaco Piotr Juchacz (Lawnik). La proyección de la Red hacia las instituciones europeas y la propuesta de Helsinki como sede de la Asamblea de 2027 completan el orden del día.

La Asamblea General Ordinaria de la Enalj finalizará con una recepción institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, donde actuará el Orfeón Fernández Caballero, una visita guiada por el casco histórico y una cena de gala en Casino de Murcia.

Programa de la Asamblea General Ordinaria de la European Network of Associations of Lay Judges (Enalj) en Murcia Programa de la Asamblea General Ordinaria de la European Network of Associations of Lay Judges (Enalj) en Murcia

Red ENALJ

La European Network of Associations of Lay Judges (Enalj) es una red europea fundada en Berlín en 2012, que agrupa, actualmente, a veinte asociaciones procedentes de catorce países del continente.

Su Asamblea General Ordinaria constituye el principal foro europeo de debate sobre la situación jurídica, laboral y social de magistrados, jueces y fiscales que ejercen funciones jurisdiccionales con vínculos no permanentes, figura conocida en España como judicatura sustituta o interina, y bajo distintas denominaciones en el resto de Europa: Schöffen en Alemania, jueces honoríficos en Italia, ławnicy en Polonia, lekdommare en los países nórdicos. Pese a las diferencias de modelo, todas las legislaciones nacionales comparten un denominador común: el reconocimiento de la participación ciudadana en la administración de justicia como, en palabras de la Carta Europea, principio fundamental de toda sociedad democrática.

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ENALJ desarrolla, además, proyectos europeos de formación, entre los que destaca el programa Select (StrEnghten Lay and honorary judges European CompeTencies), orientado a la correcta aplicación por los jueces no titulares de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea —la denominada Carta de Niza— en materias como derecho de extranjería, derecho de familia, derecho laboral, protección del consumidor, no discriminación y derecho penal.