Los docentes de Murcia ya pueden descargar el certificado de retenciones actualizado para la Renta

Los docentes de la Región de Murcia ya pueden descargar el certificado de retenciones e ingresos actualizado para su declaración de la renta. Dicho certificado ha tenido que modificarse por una incidencia en el trámite técnico, debido a que los ingresos correspondientes a la subida retributiva del 0,5%, del ejercicio 2024 y abonada en la nómina de octubre de 2025, se deben computar como ingresos del ejercicio 2025 y no del ejercicio 2024.

Esta situación solamente afecta a los docentes que hayan presentado ya la declaración de la renta, y en ningún caso supondrá un perjuicio económico.

La Consejería informó a los docentes de la situación y ha remitido un nuevo comunicado indicando que, desde ayer, está actualizado el certificado y se puede descargar a través de la Sede Electrónica de la CARM, con el procedimiento 4276.

Desde la Comunidad, se han realizado de este modo todos los trámites para que los docentes tengan su certificado de retenciones e ingresos actualizado. Las personas que realicen la declaración de la renta de modo manual podrán hacerla ya, mientras que las que utilicen el borrador deberán esperar a que la Agencia Tributaria los actualice.

La Consejería ha estado en todo momento en contacto con la Administración tributaria, que tiene conocimiento de esta actualización, y ha colaborado para que los trámites derivados de la misma se realicen con las mínimas molestias posibles.