Detectados los primeros casos del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la Región de Murcia

Una nueva amenaza vírica vuelve a poner en alerta al campo murciano. La detección de los primeros casos de clorosis nervial amarilla en la Región de Murcia ha encendido las alarmas en el sector citrícola, aunque por ahora la situación está bajo control y se actúa con rapidez para evitar escenarios más graves.

La Consejería de Agricultura confirma que "por el momento la afección es baja" y que se han identificado tres casos de plantas afectadas, todos ellos ya localizados. Según fuentes de organizaciones agrarias, los positivos se han dado en Comarca Oriental, en el límite con la provincia de Alicante, donde la plaga se ha descontrolado. Desde la Administración regional se insiste en que no hay, de momento, una situación crítica, pero sí una máxima preocupación compartida con agricultores y organizaciones agrarias. El objetivo es contener el virus desde el primer momento y evitar que se reproduzca lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde la expansión ha sido más notable.

Las autoridades han activado protocolos de vigilancia y piden la implicación directa del sector. "Se pide la colaboración de los productores de cítricos de la Región para que notifiquen aquellos casos sospechosos", subrayan fuentes de la Consejería. En paralelo, ya se trabaja en una resolución que contemplará el arranque obligatorio de las plantas afectadas, una medida considerada clave para frenar la propagación.

Desde el ámbito agrario, el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, reconoce que el sector sigue de cerca la evolución. En declaraciones a La Opinión explica que no existen "grandes riesgos de contagio" en este momento, ya que los casos detectados se concentran en plantaciones jóvenes, lo que facilita su control. Aun así, advierte de la necesidad de actuar con rapidez: "hay que tomar medidas y provocar el arranque para que no se extienda la plaga".

Divulgación sobre la Clorosis nervial amarilla / CARM

Moreno apunta además a un posible origen en viveros externos, lo que abre interrogantes sobre los controles en el material vegetal certificado. Con todo, insiste en que la prioridad inmediata es identificar todas las parcelas afectadas y actuar sin demora.

Un virus emergente bajo vigilancia

La clorosis nervial amarilla es una enfermedad vírica que afecta especialmente a los cítricos, con especial incidencia en el limonero. Provoca amarilleamiento de las hojas, deformaciones y una pérdida progresiva de vigor que puede acabar con la muerte del árbol. Además, reduce la producción entre un 20% y un 40% y compromete la calidad comercial del fruto.

Su capacidad de propagación preocupa especialmente: puede transmitirse tanto por insectos como pulgones o mosca blanca, como por la actividad humana a través de herramientas o plantones infectados. En este contexto, los expertos insisten en que la detección precoz y la eliminación de focos son fundamentales.

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La experiencia reciente en la Comunidad Valenciana, donde ya se han tenido que aplicar medidas drásticas como la destrucción de parcelas enteras, marca el camino a seguir. En la Región de Murcia, de momento, la estrategia pasa por la anticipación, el control exhaustivo y la coordinación entre administraciones y sector.