El compromiso de Andamur con la infancia da un paso más con su apoyo a la investigación contra el cáncer pediátrico

La empresa de servicios en ruta Andamur ha realizado una donación al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) destinada a apoyar proyectos de investigación en oncología pediátrica, concretamente al equipo investigador del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, dirigido por el Dr. Fuster.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la compañía por contribuir activamente a causas de impacto social, especialmente aquellas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas. En este caso, la donación permitirá seguir avanzando en el desarrollo de nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades oncológicas en edad pediátrica.

La investigación en oncología pediátrica es una necesidad urgente que no puede quedar relegada. Cada año, numerosos niños enfrentan enfermedades graves que requieren avances científicos específicos y continuos. A diferencia de otros ámbitos, los cánceres infantiles son poco frecuentes, lo que dificulta la generación de conocimiento amplio y la atracción de inversión. Además, la escasez de convocatorias y fondos dedicados exclusivamente a este campo limita el desarrollo de tratamientos más eficaces y menos invasivos. Apoyar esta investigación no solo es una cuestión de equidad, sino una responsabilidad colectiva para ofrecer mejores oportunidades de vida a los más pequeños.

Desde el IMIB se ha valorado muy positivamente esta colaboración, que supone un impulso clave para continuar desarrollando proyectos científicos que buscan ofrecer nuevas soluciones a pacientes y familias que conviven con este tipo de patologías.

Andamur es una empresa familiar, profesionalizada y cercana, especializada en ofrecer servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa. Su actividad incluye soluciones como tarjetas de combustible, dispositivos de peaje o recuperación de impuestos, además de contar con una amplia red de áreas de servicio propias y asociadas en las principales rutas internacionales.

Más allá de su actividad empresarial, la compañía mantiene un firme compromiso con la sociedad, apoyando iniciativas que generan un impacto positivo y contribuyen al desarrollo social. Esta donación al IMIB es un ejemplo de cómo el tejido empresarial puede desempeñar un papel fundamental en el avance de la investigación biomédica.

La colaboración entre entidades privadas y centros de investigación resulta esencial para seguir impulsando proyectos científicos que permitan mejorar la atención sanitaria y avanzar en el conocimiento de enfermedades complejas como el cáncer infantil. En este sentido, el apoyo de empresas como Andamur contribuye a acelerar el progreso científico y a generar esperanza en pacientes y familias.