Una cicatriz minera menos en el mapa de la Región de Murcia

La restauración ambiental avanza en uno de los enclaves más sensibles del litoral murciano. Donde antes había un foco potencial de contaminación, ahora se consolida una barrera técnica y verde que busca proteger suelos, ramblas y poblaciones cercanas.

El Gobierno regional ha culminado las obras de restauración del depósito minero San Cristóbal I, en Mazarrón, una actuación considerada clave dentro de su estrategia para recuperar espacios degradados por la actividad minera. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la intervención permitirá evitar la llegada de hasta 4.400 toneladas de metales pesados al entorno natural, un área especialmente sensible en la que se encuentra la rambla de Las Moreras y diversos núcleos habitados.

En condiciones normales de lluvia, el sellado del depósito impedirá el arrastre anual de unas 185 toneladas de lodos contaminantes. En escenarios extremos, como episodios de dana, la actuación cobra aún mayor relevancia: podría evitar que se liberen hasta 140 toneladas diarias de residuos.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este lunes la zona para comprobar el resultado de unas obras que han supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, cofinanciados junto al Gobierno central. Durante su intervención, defendió que esta actuación responde a "una estrategia firme, planificada y sostenida en el tiempo", centrada en actuar primero en los puntos más peligrosos.

El depósito de San Cristóbal I figuraba, de hecho, entre las instalaciones más críticas del Inventario Nacional de Residuos Mineros Clausurados. "Estaba junto a El Lirio entre las zonas más peligrosas", recordó el consejero, quien subrayó que ambas han sido ya objeto de intervenciones prioritarias. "Hablamos de actuaciones que marcan un antes y un después, porque abordan puntos críticos que durante décadas han supuesto un riesgo", añadió.

El consejero Juan María Vázquez, este lunes sobre los terrenos de ha actuado el proyecto de sellado del depósito minero de Mazarrón. / CARM

Una obra compleja con solución integral

La restauración ha consistido en el sellado multicapa del depósito, una técnica que permite encapsular completamente los residuos mineros y aislarlos del entorno. Según explicó Vázquez, este sistema "evita la infiltración de aguas y la generación de escorrentías contaminantes", reduciendo drásticamente el riesgo de dispersión de metales pesados.

A ello se suma la instalación de un sistema integral de drenaje, diseñado para gestionar tanto aguas pluviales como posibles lixiviados, garantizando la estabilidad estructural del depósito incluso ante fenómenos meteorológicos extremos.

Los trabajos han incluido también la remodelación de taludes, refuerzos mecánicos para prevenir la erosión y una restauración vegetal con 3.825 ejemplares de especies autóctonas como tomillo, romero o esparto. "La plantación terminará mimetizándose con el terreno, que era uno de los objetivos", explicó el consejero en declaraciones a los medios.

Casi tres millones para un complejo minero

La inversión en San Cristóbal I se suma a los 1,2 millones destinados en 2018 al depósito San Cristóbal II, dentro del mismo complejo minero. En total, la inversión alcanza los 2,7 millones de euros. "El objetivo era evitar el colapso de estas balsas mineras, vestigio de una actividad que fue clave para la economía local pero que hoy requiere intervención", señaló Vázquez.

El responsable autonómico insistió en que estas actuaciones evidencian un "compromiso real" del Ejecutivo regional, especialmente al centrarse en los casos más complejos. Actualmente, según detalló, hay en marcha alrededor de 40 intervenciones de restauración en la Región, muchas de ellas en colaboración con propietarios privados.

Próximos pasos: la Sierra Minera

Una vez abordadas las zonas de mayor peligrosidad, el Gobierno regional avanza ya en nuevas actuaciones, especialmente en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. "Estamos desarrollando proyectos para intervenir en nuevos emplazamientos, manteniendo el criterio de actuar primero donde el riesgo es mayor", afirmó el consejero.

No obstante, reconoció que estos procesos no siempre son sencillos. "Identificar la propiedad de los terrenos puede parecer fácil, pero no lo es. A partir de ahí comienza un trabajo de coordinación con los propietarios para determinar responsabilidades", explicó.

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Con la intervención en San Cristóbal I, la Administración da un paso más en la recuperación de espacios degradados, con el objetivo último de devolver estos entornos restaurados y seguros a los ciudadanos.