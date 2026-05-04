CCOO y UGT se 'borran' de la presentación de la nueva estrategia regional de empleo: "No creemos conveniente echarnos una foto cuando se nos denigra"

La ausencia en la 'foto' de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT marcó este lunes la presentación de la nueva Estrategia de Impulso de la Calidad en el Empleo en la Región de Murcia, un acto en el que el presidente autonómico, Fernando López Miras, defendió en varias ocasiones el trabajo conjunto y el diálogo social con los agentes sociales y patronal pese a que las dos principales centrales sindicales declinaron asistir.

"Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que han participado en el diseño de esta estrategia: patronal y sindicatos, juntos en una misma mesa, anteponiendo el diálogo y el compromiso a cualquier otro interés", afirmó López Miras durante el acto celebrado en San Esteban. Sin embargo, en la imagen oficial no estuvieron presentes las secretarias generales de CCOO y UGT en la Región, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez, respectivamente.

Desde Comisiones Obreras, Fuentes explicó que el sindicato valora "de forma positiva" las medidas incluidas en la estrategia, que consideran "muy necesaria para mejorar la precariedad en el mercado laboral" y que cuenta con financiación de fondos europeos y una dotación presupuestaria "acorde" a sus objetivos.

No obstante, justificó la ausencia en el acto ("pese a ser invitadas", indicaron desde San Esteban) por motivos políticos e institucionales al considerar que "no es coherente" asistir en el momento actual, tras la modificación de la ley de participación institucional, el primer requisito de Vox al PP de Miras para aprobar los Presupuestos de 2025 y que contemplaba la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal. A su juicio, esta reforma ha dañado el papel de los sindicatos y el espacio de diálogo social en la Comunidad, llegando incluso a “vulnerar” la Constitución.

Aunque valoran positivamente el plan, denuncian un deterioro del papel de los agentes sociales en la Comunidad

Fuentes recordó además que el Tribunal Constitucional mantiene suspendida dicha reforma y reclamó al Ejecutivo autonómico "coherencia" con una estrategia que, precisamente, pretende mejorar la calidad del empleo. En este sentido, exigió un mayor compromiso con el diálogo social y una implicación directa para desbloquear "convenios colectivos enquistados", como el campo o la sanidad privada.

“Es el único camino para mejorar el mercado laboral de la Región de Murcia, no solo en términos estadísticos, sino en la calidad del empleo que llega a la ciudadanía”, recalcó Fuentes.

"Denostación continuada"

En la misma línea, desde UGT, Paqui Sánchez explicó que la ausencia del sindicato no responde a desacuerdos con el contenido de la estrategia, en cuya elaboración han participado activamente, realizando aportaciones técnicas que, según afirmó, han sido en gran medida aceptadas.

Sin embargo, denunció una "denostación continuada" de la labor sindical en la Región por parte de determinados grupos políticos, en referencia a Vox, con el respaldo, según indicó, del Gobierno regional. Sánchez aseguró que UGT había solicitado al presidente autonómico un compromiso explícito de no volver a atacar a las organizaciones sindicales, algo que, afirmó, por ahora no se ha producido.

"No creemos conveniente echarnos una foto cuando se nos denigra", señaló, añadiendo que sigue pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la derogación de la ley de participación institucional.

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La dirigente sindical fue especialmente crítica al considerar que se está cuestionando el papel de los sindicatos recogido en el artículo 7 de la Constitución. "No puede ser que miremos para otro lado cuando se apedrea este artículo y seamos tibios a la hora de defender la importancia de las organizaciones sindicales dentro de las instituciones", concluyó.