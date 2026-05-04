El cardiólogo José Abellán graba su vuelta al hospital en plena huelga médica y muestra la realidad de una guardia: "Dos infartos a la vez"

Un vídeo grabado de noche de camino del hospital. Eso es todo lo que necesitó el cardiólogo murciano José Abellán para que miles de personas comprendieran lo que significa ser médico en un día de huelga.

El doctor, conocido en redes sociales por su labor de divulgación, publicó el pasado viernes en su cuenta de Instagram (@doctorabellan) un testimonio en primera persona que resume con una crudeza difícil de rebatir las condiciones en las que trabajan los facultativos murcianos, incluso cuando secundan un paro.

Doce horas y de vuelta al hospital

"Bueno, día de huelga, yo estoy de servicios mínimos, entré esta mañana a las 8, me fui esta tarde a las 8 y son exactamente las 8.47 y ya estamos volviendo al hospital por un paciente con un infarto, pero es que además me acaban de llamar y me viene otro de camino, dos infartos a la vez", relata Abellán en el vídeo, con la calma de quien lleva años gestionando emergencias.

"Vamos a gestionarlo como siempre, porque a pesar de la huelga ya sabéis que estamos aquí con vosotros", concluye antes de despedirse con un escueto "¡Gracias por ver el vídeo!" que contrasta con la gravedad de la situación que acaba de describir.

Las imágenes de la protesta de médicos contra el Estatuto Marco este miércoles en Murcia / Israel Sánchez

Lo que no dice de viva voz, lo escribe sobreimpreso en las imágenes: esas horas extraordinarias que está haciendo en ese momento se pagan a los médicos a 9,5 euros netos la hora y, además, no computan para su jubilación. Al tratarse de una guardia localizada, el sistema le obliga a presentarse a trabajar al día siguiente como si nada.

"Solo queremos mejorar nuestra situación"

En el texto que acompaña al vídeo, el cardiólogo murciano deja claro que secunda la huelga, pero también sus razones para seguir al pie del cañón: "El Ministerio de Sanidad ha planteado imponer un estatuto que perpetúa unas condiciones laborales que atentan contra nosotros y vosotros. Pero esto no nos ciega ni nos desvía de lo importante, que es que estamos aquí por y para vosotros".

Abellán apela directamente al paciente para que entienda que ambos están en el mismo bando: "Solo queremos mejorar nuestras condiciones laborales, para mejorar la calidad de la asistencia que podemos daros". Y cierra con un mensaje que firma en nombre de toda la profesión: "Estamos aquí por vosotros. Gracias por entenderlo. Tus médicos".

El contexto: la sexta huelga desde el verano

El vídeo se publicó en plena tercera semana de huelga médica de 2026, la sexta convocatoria desde que el conflicto estalló el pasado verano. Más de 6.000 médicos de la Región de Murcia estaban llamados a secundar el paro entre el 27 y el 30 de abril contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

El impacto en la asistencia sanitaria regional fue notable: en los tres primeros días de paro se suspendieron 5.832 consultas externas, 225 intervenciones quirúrgicas, 1.151 pruebas diagnósticas y 6.810 consultas de Atención Primaria, según los datos de la Consejería de Salud, que situó el seguimiento de la huelga entre el 11% y el 13%.

El miércoles, unos 250 facultativos salieron a la calle en Murcia capital con sus batas blancas, recorriendo la Gran Vía hasta la Delegación del Gobierno entre lemas como "Sin dormir, sin parar, un error puede matar" o "Horas trabajadas, horas cotizadas", este último especialmente resonante a la luz del vídeo de Abellán.

La presidenta en funciones del Sindicato Médico CESM, Virginia Izura, sostiene que tras tantos paros los ánimos siguen caldeados ante la postura del Ministerio, lo que ha llevado a los médicos a pedir la dimisión de Mónica García.

El vídeo del doctor Abellán, mientras tanto, sigue circulando. Porque a veces, una cámara, una intervención y dos infartos a la vez explican mejor que cualquier pancarta lo que hay detrás de una bata blanca.