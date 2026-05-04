Meteorología
Aviso amarillo en la Región: dónde pueden caer tormentas fuertes este lunes
La alerta de la Aemet estará vigente este lunes entre las 12:00 y las 21:00 horas, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la comarca del Altiplano ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos a lo largo de la jornada.
En concreto, se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. El aviso permanecerá vigente desde las 12:00 hasta las 21:00 horas de este lunes, 4 de mayo. Asimismo, se prevén tormentas en el mismo periodo y ámbito geográfico, con igual nivel de riesgo. La AEMET advierte de que, aunque se trata de un aviso amarillo, no se descarta que puedan registrarse episodios puntualmente más intensos.
En el conjunto de la Región de Murcia, la jornada estará marcada por cielos con intervalos nubosos durante la mañana, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Por la tarde, el litoral tenderá a quedar poco nuboso, mientras que en el interior crecerá nubosidad de evolución que podría dejar chubascos acompañados de tormentas.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas subirán en el interior y se mantendrán estables en la costa. Los termómetros oscilarán entre los 14 y 24 grados en Caravaca de la Cruz, 16 y 22 en Cartagena, 15 y 25 en Lorca, 17 y 26 en Murcia y 12 y 23 en Yecla. Los vientos soplarán flojos de componente oeste o suroeste, con intervalos moderados en el litoral durante las horas centrales del día.
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