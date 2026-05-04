Las amenazas invisibles del agua y la alarma europea

Más allá de las infraestructuras y la tecnología, el gran argumento detrás de las nuevas exigencias en depuración está en lo que no se ve: los contaminantes emergentes. Se trata de compuestos presentes en concentraciones muy bajas —procedentes en su mayoría del uso cotidiano de medicamentos, productos de higiene o cosméticos— que pueden atravesar los sistemas convencionales de tratamiento.

Su impacto es objeto de estudio, pero la preocupación existe. Desde el enfoque europeo, el objetivo es reforzar la protección de los ecosistemas y reducir la exposición a largo plazo de estos compuestos. "El foco está en sustancias persistentes, difíciles de eliminar y con posibles efectos acumulativos", señalan desde el sector.

Entre los más relevantes se encuentran los residuos farmacéuticos o ciertos compuestos químicos estables, capaces de mantenerse en el medio acuático durante largos periodos. En el caso de los ecosistemas, pueden afectar a organismos acuáticos, alterar equilibrios biológicos o introducir cambios progresivos difíciles de detectar a corto plazo.

En cuanto a la salud humana, el riesgo directo es, a día de hoy, muy bajo según los estudios disponibles. En la Región de Murcia, los análisis realizados durante años sobre cultivos regados con agua regenerada apuntan a niveles "prácticamente inapreciables", tal como explica el director de Esamur, Joaquín Buendía. Como ejemplo ilustrativo, los expertos señalan que sería necesario un consumo extremadamente elevado de determinados productos agrícolas para detectar efectos medibles.

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Aun así, el principio de precaución guía las decisiones regulatorias. El objetivo no es responder a un problema inmediato, sino anticiparse a posibles impactos futuros. En este contexto, el avance en los sistemas de depuración se plantea como una medida preventiva, destinada a reforzar la seguridad y la confianza en el uso del agua regenerada.