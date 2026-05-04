La AIReF confirma la 'desaceleración' del PIB en la Región: crece por debajo de la media nacional durante el primer trimestre

Crece, sí, pero a un ritmo más lento que el del conjunto nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) y la economía de la Región de Murcia registraron en el primer trimestre del año un crecimiento del 2,5%, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicadas este lunes.

Los cálculos coinciden por ahora con los realizados por otros servicios económicos como los de BBVA Research, que ya apuntaron hace poco más de un mes que la Comunidad podría crecer este año en torno a un 2,5% ante la "cierta desaceleración" que se viene apreciando por los expertos.

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz publicó la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el primer trimestre de 2026, que se realiza una vez conocido el dato de avance trimestral del PIB de España del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos de la AIReF, las economías de la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía registraron en el primer trimestre del año crecimientos interanuales superiores a la media nacional. El pasado 30 de abril, el INE situó el crecimiento del PIB en el 0,6 por ciento trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa interanual en el conjunto del país se elevó al 2,7.

Comunidad Valenciana, a la cabeza

En base a estos datos, la AIReF estima que, en términos interanuales, Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB (3,2 por ciento), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1 por ciento) y Andalucía (2,8 por ciento), todas ellas con crecimiento superiores a la media nacional (2,7 por ciento).

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (1,9 por ciento), seguida de País Vasco (2,1 por ciento) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2 por ciento. Con tasas idénticas al crecimiento del PIB nacional (2,7 por ciento) se encuentran Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña, mientras que Castilla la Mancha registró un avance en el primer trimestre del 2,6 por ciento interanual.

El crecimiento nacional se sitúa en el 0,6% trimestral, dos décimas menos que en el anterior

De su lado, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia anotaron crecimientos del 2,5 por ciento, mientras que la economía de La Rioja se impulsó un 2,4 por ciento y la de Galicia, un 2,3 por ciento.

En tasas de variación trimestrales, destaca el dinamismo de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,8 por ciento, seguida de Murcia (0,7 por ciento) y Baleares (0,7 por ciento), todas ellas por encima del crecimiento del PIB nacional (0,6 por ciento).

En el lado contrario, se sitúan Castilla y León (0,4 por ciento) y Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón, todas ellas con un crecimiento del 0,5 por ciento. Con cifras idénticas al crecimiento del PIB nacional intertrimestral (0,6) se encuentran Cataluña, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Andalucía, Galicia y País Vasco.