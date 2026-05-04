Reclaman que los procesos sancionadores para los agresores a sanitarios se inicien de oficio

Los tres comparecientes en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional han solicitado a los diputados que la nueva Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios permita que los procedimientos sancionadores se inicien de oficio, es decir, a iniciativa de la propia Administración.

La primera en comparecer fue la secretaria general de UGT Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, quien consideró que "la Ley puede ser un avance, pero es insuficiente sin una estrategia global que refuerce plantillas, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna". Valoró positivamente la creación de un régimen sancionador, pero advirtió de la necesidad de medidas estructurales que reduzcan la presión asistencial y refuercen la prevención, para resolver el problema: "Las agresiones están ligadas a sobrecarga asistencial, listas de espera, saturación de urgencias y falta de personal, y solo se denuncia el 40% de los casos". Además, recordó que las mujeres son casi el 60% de las víctimas debido a la "feminización del sector" y a la "persistente desvalorización de los cuidados". Sánchez señaló que "el texto contiene conceptos jurídicos indeterminados y algunas sanciones pueden tener un efecto limitado", y lamentó que "las organizaciones sindicales no hayan sido escuchadas en la elaboración de la norma".

La segunda audiencia legislativa corrió a cargo del presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles Jiménez, quien respaldó la Proposición de Ley "por su necesidad real", aunque insistió en que debe perfeccionarse técnicamente "para garantizar seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica". Miralles explicó que las agresiones a sanitarios son un problema estructural y en crecimiento: "No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia sostenida que incluye tanto agresiones físicas como verbales. Este fenómeno afecta directamente a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un impacto económico y profesional relevante en el sistema sanitario". En concreto, reclamó una regulación precisa que amplíe los sujetos responsables y una mejor definición de las conductas.

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Finalmente, el secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO Región de Murcia, Miguel Ángel López Lozano, propuso que se modifique el título y se identifique el destino de la norma a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público. Asimismo, señaló varias aportaciones significativas al texto, como la creación de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad "como herramienta esencial para analizar y denunciar públicamente las propias agresiones y para fomentar la participación activa de la administración pública, profesionales, sindicatos, colegios profesionales y la propia sociedad civil mediante asociaciones de usuarios". También consideró importante "ampliar la norma para no limitarse a la integridad física, sino abarcar también la integridad moral y el patrimonio, tanto personal como de la administración pública, e incluir agresiones en el entorno digital y el derecho a la intimidad".