La guerra de Irán dará a los murcianos mayores dolores de cabeza

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz podrían afectar también al suministro de medicamentos, algunos tan básicos en el botiquín de cualquier hogar como el paracetamol o el ibuprofeno, incluyendo formatos de sobres y de uso hospitalario. Esto se debe a que el paso de Ormuz es una ruta logística crítica para el transporte de los principios activos necesarios para fabricar estos medicamentos. India y China, principales productores de las materias primas y principios activos del paracetamol, por ejemplo, utilizan rutas marítimas que pasan por la zona de influencia de Oriente Medio, para enviar estos materiales a Europa.

No son los únicos: la lista de medicamentos con problemas de abastecimiento vuelve a acercarse a los 900, según las últimas cifras publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

En algunas farmacias de la Región de Murcia ya se están dando problemas por la falta de suministro de ibuprofeno y paracetamol de algunos laboratorios, según confirman a La Opinión, faltas puntuales que los especialistas auguran que irán a más dada la inestabilidad internacional.

Al mismo tiempo, también escasean unas pulverizaciones hormonales que se suelen indicar para los efectos de la menopausia y algunos colirios para el glaucoma, entre otros.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ya avisó el pasado mes de marzo de la falta de suministro de larga duración del ibuprofeno arginina en formato granulado para solución oral, de las marcas Comadrol y Farmalid, con 40 sobres. No hay fecha para la reanudación del suministro habitual de este conocidísimo antiinflamatorio. Ambos medicamentos comparten el laboratorio encargado de su comercialización, Farmalider S.A.

Formulaciones

No es la única, puesto que hay otras seis presentaciones afectadas ahora mismo, solo un mes después, sumando ocho en total solo de ibuprofeno y para las cuales no hay fecha prevista de restablecimiento del suministro hasta mediados de año o hasta el último trimestre de 2026, en otros casos, según informa la Aemps.

Se trata del Kern Pharma 600 mg granulado efervescente de 20 sobres, con fecha de normalización prevista para octubre; Cinfa 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 40 comprimidos, con fecha de final de alerta para el 15 de mayo; Zentiva 400 miligramos comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, y fecha de normalización en junio; Kern Pharma 600 mg granulado efervescente 40 sobres, con problemas de abastecimiento hasta octubre; Kern Pharma 600 mg granulado efervescente, con problemas hasta noviembre; y la caja también de Kern Pharma de 600 mg con 40 comprimidos recubiertos.

Estos fármacos son de uso muy común, sobre todo para fiebre; dolor leve o moderado, incluyendo la migraña; artritis; artrosis; o inflamación no reumática.

En cuanto al paracetamol, hay problemas con el Kern Pharma 500 mg de 500 comprimidos, sin fecha de resolución; y el tramadol/paracetamol Stada 37,5 mg / 325 mg, que contiene 20 comprimidos recubiertos, para el cual se espera el restablecimiento antes de junio de este año.

En las últimas semanas, varias farmacias murcianas han alertado de problemas incipientes de suministro de dos de los fármacos más utilizados para tratar el dolor y la fiebre, aunque también es cierto que otras no tienen aún este problema y cuentan con existencias suficientes. María Ángeles, técnico en la farmacia La Purísima de Murcia, reconoce que «en algunos laboratorios sí que hemos notado problemas de suministro de paracetamol e ibuprofeno en estos últimos días», aunque aclara que «se trata de laboratorios concretos, lo que hace que no haya un problema real para la población, ya que podemos servir a los pacientes medicamentos de otros fabricantes».

Otras boticas conocen el problema y dicen que existe cierto temor a que se prolongue en el tiempo, aunque aún no lo han sufrido en sus propios pedidos. Responsables de Farmacia Toledo y de la Farmacia Juan de Borbón apuntan que de momento siguen trabajando igual, «lo estamos recibiendo sin problema», dicen, aunque no descartan que la situación pueda llegar a afectarles.

Miguel Cano, responsable de la Farmacia 24 Horas Miguel Cano de Cartagena, señala que estos problemas de suministro suelen afectar en primer lugar a los establecimientos más pequeños. «Nosotros, al ser una farmacia 24 horas, nos abastecemos con un mes de antelación para contar con stock suficiente y poder dar servicio, pero es cierto que los desabastecimientos de fármacos se han convertido en algo habitual con lo que tenemos que lidiar todos los días».

Alternativas o genéricos

Pese a la incertidumbre, todas coinciden en que «de momento hay alternativas y numerosos laboratorios que suministran ibuprofeno y paracetamol», por lo que afirman que la situación se puede ir sorteando gracias a la dispensación de otros medicamentos equivalentes o genéricos.

Colegio de Farmacéuticos: «No hay crecimiento significativo» en las faltas

Preguntado por esta situación, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia explica que «desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos nos confirman que los datos del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed) no reflejan crecimientos significativos -de faltas- que se puedan vincular a la situación internacional».

En cualquier caso, recuerdan que desde Cismed se monitoriza de manera diaria el suministro con el objetivo de detectar situaciones extraordinarias que pudieran dar lugar a problemas mayores para así poder actuar.

Precisamente, para mejorar la respuesta a situaciones de medicamentos en falta o problemas de suministro, la Aemps y el Consejo General de Farmacéuticos presentaban esta semana la plataforma ‘NotificaMES’, un sistema para poder conocer la disponibilidad de medicamentos esenciales en farmacias en situaciones concretas de emergencia y crisis sanitarias.

En este contexto, las farmacias comunitarias proporcionarán a la Aemps información actualizada sobre existencias de medicamentos considerados necesarios para hacer frente tanto a situaciones de emergencia de salud pública -como pandemias o crisis sanitarias internacionales- catástrofes naturales o guerras, entre otros acontecimientos graves, como ante escenarios de escasez real o potencial con impacto significativo en la población -como roturas en la cadena de suministro de medicamentos esenciales.

Medicamentos esenciales

En caso de detectarse que existe una emergencia de salud pública o acontecimiento grave como los descritos será la Agencia Europea del Medicamento (EMA) quien publicará una lista de medicamentos esenciales cuyo suministro es necesario garantizar y sobre el que las autoridades nacionales deberán reportar niveles de existencias en los distintos puntos de la cadena de suministro, incluidas las farmacias.

El nuevo sistema tecnológico NotificaMES permite automatizar el envío de estos datos desde las farmacias comunitarias, integrándose con sus sistemas de gestión.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, afirma que NotificaMES «genera un nivel de conocimiento a tiempo real sobre los stocks de medicamentos en oficinas de farmacia que es inédito y clave para poder gestionar, prevenir y minimizar el impacto de los problemas de suministro y que nos sitúa a la vanguardia de la UE en la preparación para crisis sanitarias».

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El sistema ha culminado su fase piloto que comenzó el pasado mes de noviembre con la implantación en 346 farmacias de las provincias de Jaén y Zaragoza, en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de ambos territorios, lo que ha permitido validar su funcionamiento y su integración tecnológica.