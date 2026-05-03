Las exportaciones de las empresas ganan músculo a las puertas de la guerra

Las ventas de empresas murcianas a otros países en los primeros meses del año siguen al alza en la Región de Murcia. En el acumulado de los dos primeros meses del año, los negocios de la Región de Murcia exportaron productos por valor de 2.248 millones de euros, lo que supone una subida de un 5,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, según el sistema DataComex, permite consultar los datos de mercancías en importaciones y exportaciones y constatados por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. A expensas de conocer aún cómo afectará el conflicto en Irán -que arrancó el pasado 28 de febrero-, lo cierto es que el crecimiento de las ventas en enero y febrero en la Comunidad contrasta así con la caída de las exportaciones a nivel nacional de casi dos puntos (1,8%).

En concreto, según los datos oficiales que han salido esta semana referentes a febrero, las exportaciones llegaron a alcanzar un importe de 1.113,35 millones (un 4,5% que en el mismo mes del año pasado). Como no puede ser de otra forma, los principales productos exportados procedían de la huerta murciana que abastece a buena parte de los principales países europeos de nuestro entorno: hortalizas frescas y congeladas (con 568,75 millones), combustibles y lubricantes (405,9 millones), frutas frescas y congeladas (173,46 millones) y productos químicos (149 millones) lideraron el ranking por productos.

En cuanto a los países a los que más se exportaron estos productos, destacaron Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. En el ranking por provincias, Murcia se colocaría como el cuarto territorio con más dinamismo exportador de España, solo por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Pontevedra.

Hortalizas, frutas lubricantes y productos químicos encabezan el ranking por mercancías

A la caza de nuevos mercados

Gran parte de los esfuerzos de las empresas murcianas que buscan aumentar sus ventas en el extranjero y aumentar su presencia en mercados internacionales se deben al Plan de Promoción Exterior de la Consejería que ayuda a estas firmas a que se conozcan más en países de Europa, Asia, América Latina y también en Oriente Medio (pese a la guerra) con las distintas misiones comerciales puestas en marcha en los primeros meses de este año.

En concreto, la Consejería que dirige Marisa López Aragón, a través del Instituto de Fomento (Info), desarrolló en el primer trimestre hasta 13 actuaciones comerciales dentro de este plan en las que participaron un total de 124 empresas murcianas.

La programación incluyó nueve ferias internacionales, tres misiones comerciales directas y una misión comercial inversa, con destinos y enclaves de interés para el tejido empresarial regional como Italia; Francia; Alemania; Bélgica; Emiratos Árabes Unidos; Brasil; Perú; Vietnam; Tailandia; Kazajistán; Azerbaiyán y los países nórdicos. En este arranque de año destacaron negocios de sectores como los de alimentación, tecnología agrícola, vino, calzado, mármol, materiales de construcción, turismo deportivo o envase y embalaje.

"Estos datos demuestran que la internacionalización sigue siendo una palanca real de crecimiento para las empresas de la Región y una prioridad estratégica del Gobierno regional", destacó López Aragón, quien también añadió que "estamos acompañando a nuestras compañías allí donde se juegan nuevas oportunidades de negocio, con una planificación alineada con el objetivo de reforzar la competitividad, diversificar mercados y consolidar empleo de calidad".

Cabe recordar también que el Gobierno regional activó hace unas semanas su escudo económico y social por 10 millones de euros para proteger a pymes, autónomos y sectores productivos del golpe económico que pueda suponer la guerra en Irán con el encarecimiento de la energía y los carburantes, con medidas como aplazamientos fiscales, líneas de financiación, liquidez inmediata o ayudas a la eficiencia energética.

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En el ámbito empresarial, "ya se están desplegando actuaciones concretas", como el Cheque de Internacionalización, cuya primera convocatoria recibió 52 solicitudes y está en fase de resolución, con su dotación ya agotada (250.000 euros). De hecho, la Consejería abrió hace unos días la segunda convocatoria para optar a estas ayudas junto a las de la línea Make, con 2 millones de euros, para apoyar la expansión internacional de las empresas murcianas.