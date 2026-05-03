Joaquín Segado: "Nuestra prioridad nacional en el PP es cambiar el Gobierno de España"

Joaquín Segado Martínez (Cartagena, 1978) lleva camino de completar dos legislaturas como portavoz del PP en la Asamblea y está presente en todas las mesas de negociación de las iniciativas parlamentarias que afectan de lleno a los ciudadanos de la Región de Murcia: desde los Presupuestos hasta la Ley de Vivienda Asequible. En ellas aguanta el tipo ante los embates de Vox, un partido cada vez más inflexible.

¿Saben ya sus servicios jurídicos si la prioridad nacional de Vox es legal en la Ley de Vivienda?

La prioridad nacional no deja de ser un eslogan político. Nuestra prioridad nacional en el PP es cambiar el Gobierno de España. Creía que coincidíamos con Vox en eso, pero es posible que no. Respecto a la Ley de Vivienda, nuestra línea roja es el ordenamiento jurídico y la Constitución. A partir de ahí, estudiaremos con la perspectiva global el texto. Volveremos a reunirnos con Vox en cuando tengamos una nueva propuesta. Hay otros artículos que merece la pena que revisar.

¿Como cuáles?

Hay muchos aspectos técnicos, pero una de las cosas que habíamos incluido porque lo pidió el antiguo presidente de Vox era la superficie mínima de vivienda, es decir, que no hubiera viviendas asequibles por debajo de 35 m². Ahora, Vox ha dicho que lo suprimamos.

¿Las viviendas asequibles de la Región estarán protegidas a perpetuidad, como pide la izquierda, o podrán salir al mercado pasado un tiempo determinado?

Algunos siempre están pensando que todo el mundo es un especulador en potencia. Yo creo que para ayudar a la gente joven y a la familia a acceder a una vivienda, lo que hay que hacer es poner las menos cortapisas posibles. Prohibir por prohibir no me parece una medida acertada en términos generales porque las circunstancias cambian. Uno puede adquirir una vivienda protegida en unas determinadas condiciones familiares y luego, en un período razonable de 8 ó 10 años, tener una familia numerosa y buscar una vivienda más grande. ¿Por qué tenemos que limitar la capacidad de los ciudadanos de actuar con libertad? En España, toda la vida ha funcionado bien el régimen de vivienda protegida. Lo que hay que hacer es potenciarlo y eso es lo que pretende la ley del PP.

Yo no puedo evitar que en algún debate dos diputados voten lo mismo que el Grupo Popular

Si Vox se pone intratable, ¿baraja negociar con sus dos diputados díscolos? Los de Abascal amenazan con represalias si ocurre...

Nuestra preferencia es acordar con partidos políticos siempre antes que con personas. Los que tienen que aclararse son ellos, que llevan dos meses con peleas internas. En el Partido Popular hacemos propuestas que son buenas para la gente y, a partir de ahí, que cada uno vote en conciencia lo que considere. Yo no puedo evitar que en algún debate dos diputados voten lo mismo que el PP. Me entristece mucho ver cómo miembros de un partido, que hace una semana eran compañeros, ahora se insultan en redes sociales.

¿Le entristece? A un año de las elecciones esta crisis les puede venir muy bien.

Lo que le viene bien a la sociedad es que los partidos políticos sean fuertes. Dentro de un año, los ciudadanos tendrán básicamente tres opciones. Por un lado, un Partido Socialista con muchas causas de corrupción en sus filas y con un PSOE regional que está más pendiente de defender los intereses de Pedro Sánchez que de defender los intereses de los murcianos. Otro partido, Vox, que lleva unos meses sufriendo una grave crisis interna con deserciones de diputados, de concejales, con salidas de gobiernos y, en definitiva, creando inestabilidad. Y luego veo al PP, el partido fiable que defiende los temas importantes. Tenemos propuestas en materia de vivienda, en materia de empleo, estamos gobernando y gestionando la sanidad y la educación. Hay dos alternativas: el caos o estabilidad. Seguro que los ciudadanos eligen estabilidad.

El portavoz del PP, de espaldas al edificio del Parlamento autonómico de la Región de Murcia. / Iván J. Urquízar

Hemos visto negociaciones muy tortuosas con Vox. ¿Alguna vez ha sido opción real llegar a acuerdos con el PSOE?

Cada oferta de negociación que hace el PSOE al Gobierno regional o al PP es una maniobra de distracción; no es real. Se me antoja muy difícil llegar a un acuerdo con un partido que defiende subir impuestos cuando yo quiero bajarlos y se me hace muy difícil llegar a un acuerdo con un partido en cuyo programa político a corto plazo está la limitación del trasvase Tajo Segura. Me encantaría que volviera el socialismo de la moderación, pero eso ahora está lejos de la realidad.

Estamos en mayo y no hay presupuestos. ¿Llegaremos a 2027 con las cuentas de 2025?

Cumpliremos con nuestra obligación de presentarlos este año. Otra cosa es que la oposición le vaya a dar el ‘triunfo’ al Gobierno de aprobárselos, pero iniciaremos un proceso de negociación.

¿Y eso cuándo va a pasar?

Los escenarios electorales no ayudaban a llegar a acuerdos presupuestarios. Vamos a ver si ahora tenemos una época de calma y podemos explorar esa posibilidad. Confío en que el resto de partidos tengan la altura de miras para decidir apoyar algo que sea bueno para la Región.

Ante el PSOE de la corrupción y la grave crisis de Vox, los ciudadanos elegirán la estabilidad del PP

¿Se tendrán que preocupar los proveedores de cobrar si no los hubiera, o se hicieron los del año pasado con visión de largo plazo?

Son asuntos más de Gobierno, pero creo que la Región tendría un futuro mejor si tenemos nuevas cuentas.

¿Es vital para el PP reformar la Ley del Mar Menor esta legislatura?

Nos gustaría que cualquier modificación gozara de un consenso igual de amplio que cuando se aprobó la ley en 2020, y ahora mismo eso lo veo muy lejano. Hemos presentado nuestra propuesta de modificación que creemos que mejoraría el texto, Vox ha presentado otra propuesta amplísima de modificación con la que nosotros no estamos de acuerdo y Podemos ha presentado otra propuesta diferente. Además, el PSOE, en su día, presentó una más sobre asuntos urbanísticos. O sea, creo que no existe ni consenso ni siquiera la mayoría necesaria.

¿Y qué iniciativas pretenden sacar adelante con este escenario? Entiendo que cuentan con aprobar la ley de sanciones a agresores a sanitarios y la de vivienda.

El Gobierno está trabajando en una serie de leyes como la Ley de Universidades y la Ley del Menor. Nosotros, en paralelo, estamos viendo una posible Ley de Costas regional que nos permita conservar algunos núcleos etnográficos, pero insisto en que con la situación política y a un año de elecciones se antoja realmente difícil el que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo más allá de lo estrictamente necesario.

Joaquín Segado, en el Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

A la oposición se le acaba la paciencia con lo que llaman «el comodín de la infrafinanciación».

Es, sin duda, el motivo de muchos de los problemas que tiene la Región de Murcia. Tenemos que prestar los mismos servicios que prestan otros con muchos menos recursos. No pedimos más que nadie, pero tampoco menos. Y no se pone ninguna solución encima de la mesa. Con la propuesta que propuso el Ministerio pasábamos de ser la Comunidad peor financiada a ser la tercera por la cola. Yo lo que quiero es estar en la media. ¿Por qué un ciudadano de aquí vale menos para el Gobierno de España que un ciudadano de cualquier otra comunidad?

¿Por qué cree que se ataca tanto a los migrantes en una región que se nutre tanto de ellos? ¿Ha ganado Vox ese debate?

En el PP siempre hemos defendido que quien quiera venir a España a trabajar, a aportar, a pagar impuestos y a integrarse es bienvenido. Quien venga a delinquir debe ser expulsado. Creo que es una grave irresponsabilidad convertir a los inmigrantes en una moneda de cambio política. Los únicos que se están beneficiando de esta estrategia son el PSOE y Vox, que comparten objetivos, aunque parezcan antagónicos en el fondo. Cada vez que Vox baja en las encuestas, el Partido Socialista tiene una ocurrencia que hace que Vox recupere su marco.

No creo que haya consenso ni mayoría necesaria para reformar la Ley del Mar Menor esta legislatura

En su día apoyaron la regularización de migrantes. ¿Por qué ya no?

Porque este proceso tiene muchos más perjuicios que ventajas. Está provocando el caos en las administraciones. El Gobierno de España hace un decreto que ahora tienen que gestionar los ayuntamientos sin recursos, sin información y sin coordinación. Además, está generando un efecto llamada con consecuencias trágicas, como el naufragio de una embarcación a unas pocas millas de la costa de Cartagena hace unos días.

Con usted en el Salón de Plenos se han dicho muchos disparates. ¿Se ha acostumbrado?

Siento entre impotencia y vergüenza. Aquí estamos para representar a los ciudadanos, que merecen que actuemos con dignidad, con honestidad y sin pensar en el vídeo para las redes sociales. Algunos, desde luego, han venido a la política a conseguir sus cinco minutos de gloria, y a veces eso lo hacen a costa de la dignidad de la institución.

¿Se ve una tercera legislatura de portavoz?

Estoy a gusto donde el PP decida. Llevo unos cuantos años en esto: he sido concejal, asesor de la Comunidad, secretario autonómico, presidente del Puerto de Cartagena y ahora portavoz. En 2027 estaré donde mi partido crea que debo estar.